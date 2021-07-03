Бузова – Михалкову: «Вы устроили дешевый хайп!»

«Я понимаю и юмор, и иронию. Но зачем же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему? И почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу», - сказал тогда режиссер.
«Мною уважаемый режиссёр и мэтр кино, обладатель премии Оскар, позволяет себе публично оскорблять меня, и указывать в какую профессию мне идти! Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте вместе с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой.Если бы Вы хотели просто мне сказать что-то и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить мне. Уж Вам то, точно не нужен этот дешёвый хайп, который Вы устроили, отвечая на вопросы журналистов. Я Вас приглашаю во МХАТ на свой спектакль 17 и 18 сентября. И с огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу не публично, а в своей гримерной».
«Оля, нам нужно устроить флешмоб, чтобы такие как эти всякие Губерниевы, Соловьевы, Сатаниевы и прочие гавнюки были опозорены».