Бузова – Михалкову: «Вы устроили дешевый хайп!»

Ольга Бузова ответила на критику. Она разместила в инстаграме большой пост, где сообщила, что считает неуместным нелицеприятные высказывания – не в глаза, а за спиной. Она предложила Михалкову связаться с ней лично и высказать свое мнение, а не вести беседы с публикой на эту тему.