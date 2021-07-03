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Бузова – Михалкову: «Вы устроили дешевый хайп!»

Ирина Лебедева
53 минуты назад
Некоторое время назад Никита Михалков в своей программе «Бесогон» жестко высказался по поводу участия Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин».
Бузова – Михалкову: «Вы устроили дешевый хайп!»
Фото: InstagramInstagram
«Я понимаю и юмор, и иронию. Но зачем же ее перевоспитывать за счет зрителей, которые сидят в зале и знают, что такое МХАТ по-настоящему? И почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу, тяжелейшему делу», - сказал тогда режиссер.
Ольга Бузова ответила на критику. Она разместила в инстаграме большой пост, где сообщила, что считает неуместным нелицеприятные высказывания – не в глаза, а за спиной. Она предложила Михалкову связаться с ней лично и высказать свое мнение, а не вести беседы с публикой на эту тему.
«Мною уважаемый режиссёр и мэтр кино, обладатель премии Оскар, позволяет себе публично оскорблять меня, и указывать в какую профессию мне идти! Никита Сергеевич, я каталась в одном проекте вместе с вашей прекрасной дочерью, безумно талантливой и искренней Надей Михалковой.Если бы Вы хотели просто мне сказать что-то и высказаться о моей игре, могли бы взять у Нади телефон и позвонить мне. Уж Вам то, точно не нужен этот дешёвый хайп, который Вы устроили, отвечая на вопросы журналистов. Я Вас приглашаю во МХАТ на свой спектакль 17 и 18 сентября. И с огромным удовольствием выслушаю все ваши замечания или похвалу не публично, а в своей гримерной».
На пост Бузовой тут же откликнулась Виктория Боня.
«Оля, нам нужно устроить флешмоб, чтобы такие как эти всякие Губерниевы, Соловьевы, Сатаниевы и прочие гавнюки были опозорены».
Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто. На YouTube-канале Армана Давлетярова поющая телеведущая рассказала, что порой очень страдает от одиночества. Спасается только работой.
Шоу-бизнес,Арман Давлетяров,Виктория Боня,Никита Михалков,
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