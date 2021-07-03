Казьмина пообещала дочери, что будет жить вопреки болезни

Бывшая супруга Аршавина, которая борется со смертельным недугом, опубликовала в инстаграме письмо к младшей дочери. Она пообещала Есении, что обязательно выживет.

Фото: Instagram Instagram

В жизни 39-летней Алисы Казьминой сейчас затянувшаяся черная полоса.

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У нее диагностировали аутоиммунный некроз лобной, клиновидной и решетчатой пазух носа. После удаления пораженных тканей лицо женщины обезображено. Также недавно Алиса перенесла полостную операцию (перитонит), была в коме и никак не вылечит образовавшиеся от долгой неподвижности пролежни.

Кроме того, она проиграла суд, где пыталась отстоять право жить с детьми в доме, ранее купленным Аршавиным.

Конечно, комбинация столь серьезных бед не может не отразится на душевном состоянии женщины. Алиса решила рассказать о том, что у нее на душе в виде обращения к маленькой дочери.

«Моя звездочка любимая. Хочу, чтобы время остановилось для меня, подольше застать этот прекрасный возраст и тебя такую умную не по возрасту и очень весёлую, всегда смешишь маму. Сейчас пишу про тебя и накатывают слёзы, слава Богу ты ничего пока не понимаешь. Только сегодня случайно услышала и прибежала ко мне, в глазках слёзы и спрашиваешь мама ты что погибаешь, ты не погибнешь. Мне тебя очень жалко. Кроха моя я не погибну, я буду жить, пока ты так нас всех любишь и радуешь. Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам. И у тебя есть твой взрослый Лешка, весёлая Лялечка и любящая бабушка. Сейчас мое самое счастливое время, мы свободны от чужих оков и я с тобой постоянно рядом», - написала Казьмина в микроблоге.

Трогательный текст, однако, не был воспринят фолловерами. Они решили, что Алиса слишком углубилась в собственные страдания и напрасно выносит их на публику. Да, у нее тяжелая ситуация – но многие женщины в подобных условиях не плачут прилюдно, не считают. Что все им должны помочь, а впрягаются и строят свою жизнь заново.