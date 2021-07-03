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Экс-супругу Пригожина коллекторы едва не вышвырнули на улицу

Ирина Лебедева
23 минуты назад
Сотрудники микрофинансовой организации «Константа» взломали двери в квартиру, где живет бывшая жена Иосифа Пригожина Елена Соколова. У женщины хотели забрать недвижимость за долги. К счастью, рядом оказался адвокат Соколовой Виталий Бородин. Он сумел отбить жилплощадь от захватчиков.
Экс-супругу Пригожина коллекторы едва не вышвырнули на улицу
Фото: InstagramInstagram
«Но, слава богу, я оказался рядом, вовремя успел приехать и поломать планы афериста», - приводит слова юриста 5 Канал.
Как рассказал Бородин, «Константа» уже «засвечена» в полиции, но ранее ей удавалось уйти от ответственности. Пострадали десятки людей, среди них – солистка из группы «Стрелки». Но теперь против руководства компании удалось возбудить уголовное дело по факту мошенничества.
«Схема одна и та же. Чистое мошенничество в особо крупном размере», — резюмировал Бородин.
После развода с Пригожиным Соколова вновь вышла замуж. Ее новый супруг, Дмитрий Шлапак, уговорил женщину взять ему кредит для бизнеса под залог квартиры. Далее потребовалось квартиру разделить Соколовой пришлось вновь обратиться за кредитом. На этот раз была заложена квартира, где жила ее мама. В итоге оказалось, что она по незнанию подписала договор купли-продажи жилья.
Сам Пригожин очень волнуется за жизнь своих детей и бывшей жены. Однако в то же время он утверждает, что устал спасать их из сложных жизненных ситуаций. Продюсер ушел из семьи 18 лет назад, оставив всё детям и их матери.
Шоу-бизнес,Виталий Бородин,Иосиф Пригожин,Елена Соколова,
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