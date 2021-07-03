Экс-супругу Пригожина коллекторы едва не вышвырнули на улицу

Как рассказал Бородин, «Константа» уже «засвечена» в полиции, но ранее ей удавалось уйти от ответственности. Пострадали десятки людей, среди них – солистка из группы «Стрелки». Но теперь против руководства компании удалось возбудить уголовное дело по факту мошенничества.

После развода с Пригожиным Соколова вновь вышла замуж. Ее новый супруг, Дмитрий Шлапак, уговорил женщину взять ему кредит для бизнеса под залог квартиры. Далее потребовалось квартиру разделить Соколовой пришлось вновь обратиться за кредитом. На этот раз была заложена квартира, где жила ее мама. В итоге оказалось, что она по незнанию подписала договор купли-продажи жилья.