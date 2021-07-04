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Юдашкин рассказал, как смог перенести онкологию

News.ru
22 минуты назад
Валентин Юдашкин рассказал, как сумел справиться с тяжёлой болезнью. По словам 57-летнего кутюрье, он каждый день благодарит врачей за спасение своей жизни, сообщают «Аргументы и факты».
Юдашкин рассказал о борьбе с онкологией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
С болезнью модельер борется с 2016 года. На ранней стадии у него не удалось обнаружить болезнь, а позже онкология поразила органы и ткани. Кутюрье говорит, что он попрощался с жизнью, узнав о диагнозе.
Вначале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причём очень быстро, они распространились примерно за год, — рассказал Юдашкин.
После ко всему прочему добавился рак пищевода. Модельер погрузился в тяжёлую депрессию, вывести из которой его смогли только врачи Московского клинического научного центра имени Логинова. Доктора сообщили, что Юдашкину предстоит серьёзная борьба с болезнью. В итоге он перенёс четыре полостные операции за 20 дней и ряд курсов химиотерапии.
Вернуться к нормальной жизни мастеру помогли друзья: Владимир Машков и Алла Сигалова предложили кутюрье поработать над спектаклем «Моя прекрасная леди» в театре Олега Табакова.
Они же прекрасно понимали, что меня надо заставить что-то делать, — пояснил Юдашкин.
Также он отмечает заботу жены Марины, детей и внуков, которые помогли ему справиться с недугом.
Как сообщалось ранее, Филипп Киркоров поделился своими впечатлениями от традиционного шоу Валентина Юдашкина, которое прошло накануне в Кремлёвском дворце.
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