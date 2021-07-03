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Похудевшая Милявская прогулялась по улицам Москвы в полупрозрачном боди

Вероника Полынина
1 час назад
Певица Лолита Милявская прогулялась по улицам Москвы в полупрозрачном боди. Компанию артистке составил молодой музыкант Коста Лакоста. Видеозапись прогулки Лолита обнародовала в соцсетях.
Милявская прогулялась по улицам Москвы в полупрозрачном боди
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Танцующая прогулка в образах булгаковских персонажей стала пиар-акцией к выходу совместного трека Лолиты и Косты Лакосты «Антиклимакс». Певица рассказала в Instagram, что поначалу и она, и ее партнер, и даже видеооператор стеснялись танцев на улицах Москвы, но затем, увидев реакцию горожан, все расслабились и стали наслаждаться улыбками прохожих.
«Поколения разные попали в кадр, но эмоции одинаковые - всем стало весело, а значит - чуть облегчило ковидную, хоть и временную депрессию. Так и гуляли, поднимая настроение гражданам, как вполне булгаковские персонажи!» - рассказала Милявская.
«Песня огонь!!! и Лолочка огнище! а ножки-то, ножки!» - отреагировала на запись певица Слава.

«Вот тут -то менопауза и обос**лась! ОГНИЩЕ, СЕСТРА!!!!!» - восхитилась актриса Марина Федункив.

«Худышка!!!» - отметил дизайнер Игорь Гуляев.
В мае Лолита Милявская рассказала, что с помощью эндокринолога похудела на 12 килограммов.
«Я похудела на 12 килограммов, а все друзья и коллеги говорят, что, кажется, на 25. Я тот человек, которому патологически не идет набор веса», - поделилась певица..
Шоу-бизнес,Игорь Гуляев,Лолита Милявская,Марина Федункив,Москва,
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