Милявская прогулялась по улицам Москвы в полупрозрачном боди

«Поколения разные попали в кадр, но эмоции одинаковые - всем стало весело, а значит - чуть облегчило ковидную, хоть и временную депрессию. Так и гуляли, поднимая настроение гражданам, как вполне булгаковские персонажи!» - рассказала Милявская.
«Песня огонь!!! и Лолочка огнище! а ножки-то, ножки!» - отреагировала на запись певица Слава.
«Вот тут -то менопауза и обос**лась! ОГНИЩЕ, СЕСТРА!!!!!» - восхитилась актриса Марина Федункив.
«Худышка!!!» - отметил дизайнер Игорь Гуляев.
«Я похудела на 12 килограммов, а все друзья и коллеги говорят, что, кажется, на 25. Я тот человек, которому патологически не идет набор веса», - поделилась певица..