Милявская прогулялась по улицам Москвы в полупрозрачном боди

Танцующая прогулка в образах булгаковских персонажей стала пиар-акцией к выходу совместного трека Лолиты и Косты Лакосты «Антиклимакс». Певица рассказала в Instagram, что поначалу и она, и ее партнер, и даже видеооператор стеснялись танцев на улицах Москвы, но затем, увидев реакцию горожан, все расслабились и стали наслаждаться улыбками прохожих.