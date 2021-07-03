Влад Кадони обвинил Бузову в лицемерии

Влад Кадони
остро отреагировал на отписку Ольги Бузовой в соцсетях от бывших коллег по «Дому-2».
«Вот так работаешь с человеком ни один год, поддерживаешь, закрываешь глаза на многое, оправдываешь какие-то поступки в свой адрес, всегда прикрываешь, подменяешь, в любое время дня и ночи берешь трубки, из уважения участвуешь в разных движухах тебе не нужных и хлоп как-то ночью тихо тебя вычерчивают из жизни будто никогда и не было», - посетовал Кадони в Instagram.
По мнению телеведущего, Бузова «будто стыдливо пытается отказаться от собственного прошлого», хотя еще «пару месяцев назад» «бухала» вместе с ним на дне рождения.
Кадони заявил, что не может сделать вид, что ничего не произошло, как остальные коллеги Бузовой, и готов терпеть гнев поклонников Ольги и ее обиды, но молчать в сложившейся ситуации не будет.
Ведущий «Дома-2» заявил, что находится «в глубоком шоке» от лицемерия Бузовой, и намекнул, что отписка от экс-соведущих – не первый лицемерный поступок Ольги.
«Последнее время ДОМ2 уже был не для тебя, а вот российский шоу-биз это прям твоё твоё!!! Удачи, Оль. Удачи», - резюмировал Влад Кадони.
1 июля поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой заметили, что она удалила из списка друзей в Instagram всех ведущих телепроекта «Дом-2». Теперь Бузова не подписана на Ксению Бородину
, Влада Кадони, Андрея Черкасова
и Ольгу Орлову
. Примечательно, что некоторые из них в феврале этого года присутствовали на празднике по случаю ее 35-летия.