Влад Кадони обвинил Бузову в лицемерии

По мнению телеведущего, Бузова «будто стыдливо пытается отказаться от собственного прошлого», хотя еще «пару месяцев назад» «бухала» вместе с ним на дне рождения.

Кадони заявил, что не может сделать вид, что ничего не произошло, как остальные коллеги Бузовой, и готов терпеть гнев поклонников Ольги и ее обиды, но молчать в сложившейся ситуации не будет.