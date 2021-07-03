Ален Делон рассказал о впечатлениях о встрече с Путиным

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«Мне довелось встретиться с Владимиром Путиным. Он человек с большими способностями. Очень сложно управлять такой огромной страной на протяжении стольких лет, а он это делает», – отметил актер.

Также он добавил, что понимает, что эти слова могут повлечь критику от недоброжелателей, но не боится этого.

«Не знаю, как Путин добивается этого, но осознаю, что это очень непросто», – подчеркнул Делон.

Напомним, в 2019 году Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе».

После вручения была продемонстрирована криминальная драма 1976 года «Мсье Кляйн», где Делон сыграл главную роль.

При этом актер колебался, нужно ли ему принимать награду, но решил все же взять ее и отдать дань уважения всем режиссерам, с которыми у него была совместная работа.

Напомним, что ранее в Сети появилась петиция с требованием не вручать артисту «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля по причине его политических взглядов и критики гомосексуальных отношений. Он также обвинялся в физическом насилии в отношении женщин и ему напомнили о его поддержке французской партии «Национальный фронт»

В том числе, лишить артиста награды требовали организации «Женщины и Голливуд» и «Решайтесь на феминизм».