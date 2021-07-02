Дети МакSим переехали к бабушке

Пока певица МакSим ( Марина Максимова ) борется за жизнь в реанимации, ее дочери, 12-летняя Саша и 6-летняя Даша, переехали к бабушке, матери артистки, выяснило издание Woman.ru.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

У каждой из девочек есть свой отец, но ответственность за детей в этот нелегкий для них период решила взять семья МакSим.

По информации издания, с младшей внучкой Светлане Викторовне помогает няня.

Дочь Александра родилась в 2009 году в браке певицы со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Брак продлился три года. Младшая дочь Мария появилась на свет в 2014 году в результате отношений с бизнесменом Антоном Петровым . Пара рассталась, когда МакSим была беременна.

МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.