В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пока мама в реанимации: кто заботится о детях МакSим

Вероника Полынина
1 час назад
Пока певица МакSим (Марина Максимова) борется за жизнь в реанимации, ее дочери, 12-летняя Саша и 6-летняя Даша, переехали к бабушке, матери артистки, выяснило издание Woman.ru.
Дети МакSим переехали к бабушке
Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим
У каждой из девочек есть свой отец, но ответственность за детей в этот нелегкий для них период решила взять семья МакSим.
По информации издания, с младшей внучкой Светлане Викторовне помогает няня.
Дочь Александра родилась в 2009 году в браке певицы со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. Брак продлился три года. Младшая дочь Мария появилась на свет в 2014 году в результате отношений с бизнесменом Антоном Петровым. Пара рассталась, когда МакSим была беременна.
МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ, а затем на ЭКМО.
По информации СМИ, у МакSим поражено более 80% легких, она находится в медикаментозной коме в крайне тяжелом состоянии.
Шоу-бизнес,Марина Максимова,Антон Петров,Woman.ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители