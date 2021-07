Maruv выпустила клип на песню "Candy Shop"

Алан Вега - "Nothing Left" Анонсирован посмертный альбом Алана Веги. Проект представляет собой неизданную ночную сессию с участниками Pink Slip Daddy и будет называться "Alan Vega After Dark". Пока можно послушать композицию оттуда "Nothing Left" с мрачным саундом в духе 60-х. Релиз пластинки ожидается 30 июля. Maruv - "Candy Shop" Украинку Maruv вновь обвинили в излишней пошлости - в клипе на новую песню "Candy Shop" певица в окружении танцовщиц катается на желейном черве. Если описание уже отталкивает, то лучше пересмотреть видео с Филиппом Киркоровым на сингл "Комильфо". Оксимирон - "Стихи о неизвестном солдате" Вышло финальное видео из трибьюта "Сохрани мою речь навсегда", приуроченного к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама . В нем Оксимирон читает "Стихи о неизвестном солдате" под мрачный видеоряд, отсылающий к евангельскому сюжету - суду Понтия Пилата. Сам рэпер в клипе не появляется. Tyler, The Creator - "Corso" Tyler, The Creator показал клип на песню "Corso" с вышедшего на прошлой неделе альбома "Call Me If You Get Lost". В нем исполнитель сначала вальяжно прогуливается между столиками на детском празднике, а затем залазит на один из них с ногами и начинает читать рэп вместе с DJ Drama. Когда ты в одном лице и рэпер, и шутник, и тамада. Дора - "Куда уходит детство" Певица Дарья Шиханова (она же Дора) спела под гитару классику Аллы Пугачевой "Куда уходит детство". Это саундтрек к сериалу "Пищеблок" - тому самому, где "Кони привередливые" Высоцкого соседствуют с "Space Oddity" Дэвида Боуи . Брент Фаяз и Дрейк - "Wasting Time" Крайне неожиданный коллаб: соул-исполнитель Брент Фаяз и рэпер Дрейк представили лирическую песню "Wasting Time". Ее спродюсировали Фаррелл Уильямс и Чад Хьюго из The Neptunes. Вышел трогательный оммаж давно распавшемуся дуэту. Долгожданный альбом Дрейка "Certified Lover Boy" должен выйти до конца лета. Микки Бланко и Дев Хайнс - "It's Not My Choice" Дев Хайнс, более известный под моникером Blood Orange, и рэпер Микки Бланко выпустили совместную композицию "It's Not My Choice". В ней Бланко умоляет возлюбленного вернуться под лаконичный соул и джазовый инструментал Хайнса. Ранее артисты уже работали вместе над альбомом Бланко "Broken Hearts & Beauty Sleep".