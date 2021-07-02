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Цекало рассказал о предательстве коллег по программе "Прожекторперисхилтон"

Вероника Полынина
23 минуты назад
Продюсер и телеведущий Александр Цекало в интервью журналу Esquire рассказал о предательстве Ивана Урганта, Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова, с которыми он в течение нескольких лет вместе вел программу «Прожекторперисхилтон».
Интервью Цекало исчезло с сайта журнала Esquire
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает News.ru, интервью с Цекало было доступно на сайте Esquire всего несколько часов. Сейчас оно с сайта удалено, но сохранилось в кэше Google. Причины, по которым материал удалили, не известны.
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В редакции Esquire затруднились объяснить причину снятия интервью с публикации, направив за комментарием к главному редактора журнала, писателю Сергею Минаеву. Телефон Минаева оказался недоступен. Александр Цекало комментировать исчезновение интервью отказался.
В интервью Цекало говорит о том, что полностью перестал общаться с бывшими коллегами Ургантом, Мартиросяном и Светлаковым, потому что они не приняли его сторону после развода с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой.
«К сожалению, мои коллеги по «Прожекторперисхилтон» влились в ряд тех моих друзей и знакомых, которые не приняли мои изменения в жизни. Они все назывались друзьями, но по факту они не приняли мою сторону, они не приняли мой выбор и не уважают его, а значит, они не уважают меня и мою жену. Значит, они не друзья», - заявил продюсер.
По его словам, встреча с Дариной Эрвин, которая стала его четвертой женой, полностью перевернула его жизнь.
60-летний Цекало отметил, что раньше был женат на своей работе, но после того, как впервые полюбил человека, поменял свои приоритеты. Теперь на первом месте для него семья. Супруги вместе и дома, и на работе.
«Сейчас два из 15 проектов в производстве компании Sreda Global (продюсерская компания Цекало – прим.ред.) — это проекты, созданные и разработанные нами вместе, на равных, мы будем там co-executive producers. И мы сейчас пишем ещё один проект и даже одну пьесу для Бродвея. Это наша форма совмещения семейного счастья с тем, что называется «работа». Мы нашли такой способ», - поделился он.
30-летняя Дарина Эрвин - модель, актриса, художница в стиле ню. Отношения Цекало и Эрвин начались в 2018 году, в 2019 году они поженились. Супруги живут в США.
Шоу-бизнес,Сергей Минаев,Иван Ургант,Гарик Мартиросян,Вера Брежнева,Александр Цекало,Сергей Светлаков,Google,
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