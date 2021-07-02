Интервью Цекало исчезло с сайта журнала Esquire

По его словам, встреча с Дариной Эрвин, которая стала его четвертой женой, полностью перевернула его жизнь.

60-летний Цекало отметил, что раньше был женат на своей работе, но после того, как впервые полюбил человека, поменял свои приоритеты. Теперь на первом месте для него семья. Супруги вместе и дома, и на работе.