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Палата за миллион рублей и сложный диагноз — новые подробности лечения певицы МакSим

WMJ.ruиещё 3
1 час назад
Звезда по-прежнему находится в коме. У нее отмечается сильная интоксикация организма и низкий уровень кислорода в крови.
Две недели в VIP-палате обошлись МакSим в миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Певица МакSим уже около трех недель провела в искусственной коме, в которую ее ввели лучшие врачи элитной московской клиники. Недавно стало известно, сколько стоят услуги специалистов, которые ежедневно борются за ее жизнь — как оказалось, две недели в VIP-палате обошлись артистке в 1 миллион рублей.
Новые подробности о состоянии МакSим рассказали работники больницы в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. По словам подсобных рабочих, состояние певицы остается тяжелым, а наличие вируса COVID-19 так и не было подтверждено после нескольких отрицательных тестов.
МакSимAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Жалко ее очень. Привезли в премиум-отделение, да. Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем, коронавирус? Говорят, может, и не коронавирус. А тогда что? — рассказали инсайдеры журналистам.
Музыкант Андрей Державин, который выступал с МакSим на одной сцене в Казани, пожелал ей скорого выздоровления в эфире передачи и подчеркнул, что коронавирус удалось выявить у многих членов команды певицы. «Для меня новость, что с коронавирусом слегла вся команда МакSим, а ведь мы летели одним рейсом. Все мы под Богом ходим » — добавил исполнитель.
На момент введение певицы в кому площадь поражения ее легких составляла 40%, однако воспаление продолжало прогрессировать, и сейчас поражены уже 80% легких.
Фото:Global Look Press, Instagram
Шоу-бизнес,Андрей Державин,НТВ,
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