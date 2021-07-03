Две недели в VIP-палате обошлись МакSим в миллион рублей

Звезда по-прежнему находится в коме. У нее отмечается сильная интоксикация организма и низкий уровень кислорода в крови.

На момент введение певицы в кому площадь поражения ее легких составляла 40%, однако воспаление продолжало прогрессировать, и сейчас поражены уже 80% легких.