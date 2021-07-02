Поэта, основателя группы "Звуки Му", актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила ТАСС в пятницу его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ", - сказала собеседница агентства.
Накануне супруга артиста сообщила, что он был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.