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Госпитализированного с коронавирусом Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

ТАССиещё 8
1 час назад
Поэта, основателя группы "Звуки Му", актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила ТАСС в пятницу его супруга и менеджер Ольга Мамонова.
"На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ", - сказала собеседница агентства.
Накануне супруга артиста сообщила, что он был госпитализирован в московскую больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии и находится в реанимации.
Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.
Шоу-бизнес,Видео,Петр Мамонов,
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