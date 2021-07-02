Родные Пугачевой выложили в Сеть фото умершего брата певицы

Популярная певица Алла Пугачева
была не единственным ребенком в семье, у нее был родной брат Евгений
. Мужчина умер в 60-летнем возрасте после операции на сердце. Артистка находилась возле родного брата до самой его кончины.
Известно, что Евгений связал свою жизнь с армией. В свое время он получил звание полковника войск спецназначения.
В интернет выложили редкие фотоснимки Евгения Пугачева с армейской поры. Это сделала жена Влада, сына Евгения Борисовича. Женщина ведет
аккаунт в Instagram от имени своей дочери, которую назвали в честь знаменитой родственницы.
Фанаты певицы отметили, что брат и сестра внешне похожи. На архивных фотокадрах мужчина в форме смотрится подтянутым и стройным. Много лет назад, когда артистка строила свою карьеру на эстраде, Евгений служил в Афганистане.
Пугачев умер в 2011 году из-за сердечного приступа. И хотя медикам удалось вырезать аневризму, но ослабленный организм мужчины не выдержал хирургического вмешательства и он скончался в клинике.
У Евгения Борисовича остался сын Владислав – ранее он страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.
Побороть пагубные привычки племяннику помогла сама Примадонна, она потратила это, по информации СМИ, около 10 млн рублей для его вывоза в Израиль.
Сейчас Владислав здоров и занимается воспитанием дочери Аллы от второй жены Гузель, которая и выложила архивные снимки родственника Аллы Пугачевой.