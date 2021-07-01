«Пойдет в ад»: РПЦ о венчании Макеевой и Малькова

Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Они не просто поженились в ЗАГСе, но и обвенчались. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.