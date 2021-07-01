«Пойдет в ад»: РПЦ о венчании Макеевой и Малькова

Актриса Анастасия Макеева
не имела права венчаться с Романом Мальковым и «пойдет в ад» за то, что приняла прелюбодея. Об этом порталу BLITZ+ заявил
представитель РПЦ
иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Они не просто поженились в ЗАГСе, но и обвенчались. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
При этом священник Феодорит назвал венчание актрисы, которая вышла замуж в четвертый раз, грубым нарушением церковных правил.
«Четвертый брак не венчается в принципе. Венчаться можно три раза — церковь допускает три брака. Причем по канонам — браки не прелюбодеев, а тех, кого бросили, или вдовцов», - пояснил он.
По словам представителя РПЦ, даже если Макеева была свободной женщиной, она все равно виновна в грехе прелюбодеяния, «потому что приняла прелюбодея».
«Последствия такого — пойдет в ад. А священнику должно быть наказание по церковным правилам, если знал, то ему могут запретить служение и лишить сана», - заметил Феодорит.