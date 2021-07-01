Умерла актриса Наталья Смирнова

Актриса Наталья Смирнова, известная по роли Дуси-Агрегат в ситкоме «Счастливы вместе», скончалась в возрасте 60 лет. Об этом сообщил друг актрисы, журналист Олег Перанов.
Фото: KINO-TEATR.RUKINO-TEATR.RU
Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.
«Cегодня от ковида в 10.30 ушла наша близкая подруга актриса Наталья Смирнова, почти 30 лет дружбы и вот очень больно!» — написал Перанов, его слова приводит «Московский комсомолец».
Наталья Смирнова родилась 16 мая 1961 года в Москве. В 1982-м окончила Заочный народный университет искусств (ЗНУИ). Играла в Театре Наций и театре «Современник», была задействована в спектаклях "Мелкий бес" и "Квартира Коломбины" Романа Виктюка, "Крутой маршрут" Галины Волчек и др.
Сыграла около 90 эпизодических ролей более чем в 30 фильмах и сериалах. Среди них «Врачебная тайна», «Частный заказ», «Кремлевские курсанты», «Маргоша», «Каменская», «Склифосовский».
Ранее на этой неделе в возрасте 32 лет умер актер Ростислав Гулбис, известный ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Чернобыль: Зона отчуждения». Его агент Екатерина Гольцман рассказала, что артист скоропостижно умер в больнице Костромы, куда его доставили после съемок клипа с обострением панкреатита.