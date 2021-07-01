Пойдет под суд: Юрию Дудю грозит штраф в 1,5 млн рублей

Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических веществ в очередной раз поступило в Зюзинский районный суд Москвы
. Об этом сообщает РИА Новости
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"В Зюзинский районный суд поступили материалы административного дела в отношения Дудя Ю.", - рассказала собеседница информагентства.
Дату рассмотрения дела еще не назначили.
Напомним, в июне Зюзинский суд вернул в полицию дело Дудя на доработку.
Блогеру вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. В статье речь идет о пропаганде наркотиков с использованием интернета. За это правонарушение грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.
На видео Дудя в полицию пожаловалась "Лига безопасного интернета". Это общественная организация, цель деятельности которой – искоренение контента, представляющего угрозу в сети Интернет. Представители организации ранее заявляли, что благодаря экспертизам были обнаружены признаки пропаганды наркотических веществ в двух интервью Дудя - с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.
Заметим, что Моргенштерн недавно сам стал участником аналогичного дела. Московский суд решил, что в двух его композициях присутствует пропаганда наркотиков, и вменил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.
А недавно в сети распространилась информация, что девушка по имени Ванита родила от Моргенштерна сына Кирилла. Об этом она сама заявила на YouTube-шоу "Вопрос ребром". Рэпер отнесся к известию с иронией.
Музыкант попросил тест ДНК и сказал, что если это его ребенок, он готов платить алименты.
Гостья передачи также показала на программе фотографию младенца. Моргенштерн посмотрел на снимок и решил, что мальчик на изображении не имеет схожих с ним черт, но от ДНК-теста решил не отказываться.