Приговор: звезду «Тайн Смолвиля» посадили в тюрьму за вербовку в секс-культ

В 2018 году звезду сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк (она исполнила роль Хлои Салливан) обвинили в организации компании NXIVM, которая занимается торговлей людьми. ФБР утверждало, что Мэк руководила проектом и привлекала женщин в секс-рабство, заманивая их в NXIVM с помощью тренингов личностного роста.

Фото: кадр из сериала «Тайны Смолвиля» кадр из сериала «Тайны Смолвиля»

Тогда она признала свою вину. Ей грозило от 14 до 17 с половиной лет за решеткой в соответствии с федеральными законами, хотяпрокуроры просили меньше, отметив ее сотрудничество в деле против Раньера и других лидеров культа на севере штата. В 2018-м она была освобождена под залог в размере 5 миллионов долларов на время расследования и находилась под домашним арестом.

Видео дня

Несколько лет шло расследование дела. Сейчас суд вынесприговор: актрису приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку в секс-рабство. Судья федерального суда Бруклина Николас Гарауфис сжалился над Мэк: она получила на 117 лет меньше, чем лидера NXIVMКит Раньер.

«На языке [культа] вы были не только хозяйкой, но и рабыней

Трудно определить подходящее наказание для преступника, который также является жертвой ее сообщника», — сказал Гаурафис актрисе.

Она добавила, что наказание должно послужить «сильным сдерживающим фактором», но судья не сомневается, что Эллисонтакже манипулировали и что она также чувствовала себя пленницей.

Перед вынесением приговора одна из жертв Мэк Джессика Джоанотчитала ее, назвав бывшую правую руку Раньера «чудовищами».

«Она может обвинять Кита сколько угодно, но она — угроза, вырезанная из той же ткани. Она искала меня, как хищник, преследующий свою добычу Эллисон Мэк и Кит Раньер — самые

злые чудовища, которых я когда-либо встречала». Выйдя из здания суда, она сказала, что «удовлетворена» приговором.

YouTube / Кит Раньер

На протяжении всего процесса 38-летняя телезвезда вела себя сдержанно, за исключением того момента, когда она принесла извинения суду после прослушивания серии заявлений о воздействии на жертву.

«Я полна раскаяния и вины. Я отреклась от Кита Раньера и всех его учений. От всей души мне жаль», — заявила Эллисон.

Она также извинилась перед жертвами и их семьями, а также перед своей собственной. Актриса надеялась на условный срок и домашнее заключение.