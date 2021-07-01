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Актрису из "Тайн Смолвиля" приговорили к трем годам за вербовку в секс-культ

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Актриса Эллисон Мэк, сыгравшая одну из главных ролей в культовом сериале "Тайны Смолвиля", приговорена к трем годам лишения свободы за участие в организации секс-культа. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Звезду «Тайн Смолвиля» приговорили к тюремному сроку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Мэк признана виновной в вербовке женщин для их привлечения в группировку NXIVM, где они становились сексуальными рабынями для духовного лидера секты Кита Раньера. Актрисе грозило от 14 до 17 лет лишения свободы, но за сотрудничество со следствием ее окончательное наказание смягчили. На заключительном судебном заседании Мэк извинилась перед жертвами культа, заявив, что "допустила самую большую ошибку в жизни".
"Я сделала выбор, о котором буду вечно сожалеть", - сказала она.
Эллисон Мэк и лидера секты Nxivm Кита Раньера арестовали в 2018 году. Его обвинили в создании секретного сообщества, в котором женщин таврировали его инициалами, заставляли соблюдать жесткие диеты и принуждали к сексу с лидером организации. В марте 2019 года Раньера также обвинили в педофилии и изготовлении детской порнографии. Вину он не признал. Мужчина был приговорен к 120 годам лишения свободы. В 2019 году Мэк признала вину в помощи в организации секты.
Шоу-бизнес,Секс,Эллисон Мэк,
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