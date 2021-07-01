Бузова показала, как живет в Африке

Телеведущая и певица Ольга Бузова , участвующая в съемках нового проекта ТНТ в Африке, провела для поклонников экскурсию по дому, который для нее арендовали. Соответствующее видео она выложила в Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мой дом на месяц. Если быть точнее, не дом, а место, где я буду ночевать под всеми одеялами, которые только есть, и в самой теплой одежде. Ну и просыпаться в 5.30, когда за окном ещё темно», - написала телеведущая.

В доме, который продемонстрировала Ольга Бузова, две комнаты, две ванные и душевая. Благодаря большим окнам и стеклянным дверям, которые выходят на терассы, на вилле много света. А весь интерьер выполнен в пастельных тонах с использованием этнических мотивов. Во время экскурсии телеведущая пожаловалась, что ей холодно и объяснила, что в Африке сейчас зима и ночью температура воздуха падает до +10 градусов.

Помимо интерьеров дома Ольга Бузова показала поклонникам два шкафа, наполненных ее вещами. По словам телеведущей, она взяла с собой как летнюю одежду, в том числе и купальники, так и зимние вещи.

Ранее Ольга Бузова дебютирована во МХАТе имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Телеведущая исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты ее выступления, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.