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Бузова показала, как живет в Африке

Елена Прошина
45 минут назад
Телеведущая и певица Ольга Бузова, участвующая в съемках нового проекта ТНТ в Африке, провела для поклонников экскурсию по дому, который для нее арендовали. Соответствующее видео она выложила в Instagram.
Бузова показала, как живет в Африке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мой дом на месяц. Если быть точнее, не дом, а место, где я буду ночевать под всеми одеялами, которые только есть, и в самой теплой одежде. Ну и просыпаться в 5.30, когда за окном ещё темно», - написала телеведущая.
В доме, который продемонстрировала Ольга Бузова, две комнаты, две ванные и душевая. Благодаря большим окнам и стеклянным дверям, которые выходят на терассы, на вилле много света. А весь интерьер выполнен в пастельных тонах с использованием этнических мотивов. Во время экскурсии телеведущая пожаловалась, что ей холодно и объяснила, что в Африке сейчас зима и ночью температура воздуха падает до +10 градусов.
Помимо интерьеров дома Ольга Бузова показала поклонникам два шкафа, наполненных ее вещами. По словам телеведущей, она взяла с собой как летнюю одежду, в том числе и купальники, так и зимние вещи.
Ранее Ольга Бузова дебютирована во МХАТе имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Телеведущая исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты ее выступления, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.
Позднее журналисты издания Daily Storm попытались устроить Ольгу Бузову на работу в региональные театры, однако ни один из них сотрудничать с новоиспеченной актрисой не согласился.
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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