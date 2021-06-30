“Эффект Дудя”: Роскомнадзор запретил интервью Собчак

Роскомнадзор по требованию МВД России внес интервью Ксении Собчак с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем в реестр запрещенной информации, сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В Роскомнадзор поступило требование МВД РФ ограничить доступ к видео, размещенному на видеохостинге YouTube, из-за содержащейся в нем пропаганды наркотических средств. Ссылка на материал была внесена в Единый реестр запрещенной информации, после чего администрация видеохостинга ограничила к нему доступ на территории России», - заявили в пресс-службе.
28 июня Ксения Собчак сообщила о блокировке интервью с Макаревичем 2019 года в Youtube.
«Ну вот, “эффект Дудя” и до меня докатился! На почту пришло вот такое письмецо - мое интервью аж 2019 года с Макаревичем заблокировали в России. В заголовке - ЛСД, в самом выпуске - разговор. Знакомые говорят, что РКН вообще после ситуации с Юрой и его интервью с Моргенштерном и Ивангаем активно начали “мочить” и блочить видосы», - написала Ксения в телеграм-канале «Кровавая барыня».
Ранее ассоциация «Лига безопасного интернета» пожаловалась на пропаганду наркотиков в двух интервью Юрия Дудя — с Моргенштерном и Ивангаем. В отношении журналиста было возбуждено административное дело по статье КоАП о пропаганде наркотических средств с помощью интернета. Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей. Результаты психолингвистической судебной экспертизы, проведенной в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в интервью и были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы.
Директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, заявила, что обнаружила пропаганду наркотиков более чем у 200 блогеров.