“Эффект Дудя”: Роскомнадзор запретил интервью Собчак

Ранее ассоциация «Лига безопасного интернета» пожаловалась на пропаганду наркотиков в двух интервью Юрия Дудя — с Моргенштерном и Ивангаем. В отношении журналиста было возбуждено административное дело по статье КоАП о пропаганде наркотических средств с помощью интернета. Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей. Результаты психолингвистической судебной экспертизы, проведенной в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в интервью и были направлены в Зюзинский районный суд города Москвы.