Тимати подарил дочери кольцо за 22 млн рублей

Семилетняя дочь рэпера Тимати получила в подарок от папы кольцо с бриллиантами.

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Несколько дней назад музыкант презентовал кольцо стоимостью 22 млн рублей своей новой избраннице - финалистке шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой.

Дочь рэпера Алиса, узнав о дорогом подарке, закатила папе сцену ревности и потребовала, чтобы и у нее появилось новое украшение.

Тимати не смог отказать любимой дочке и спустя неделю вручил ей сделанное на заказ колечко от ювелирного бренда Jacob& Co из белого золота с бриллиантом в 75 карат.

Рэпер разместил в Instagram видео, на котором дарит украшение Алисе.

«Какой мужчина может отказать своей женщине, особенно, если это дочь!» - прокомментировала подарок мама музыканта Симона Юнусова.

«Вот это Папа) мечта просто))», «Вы не могли бы меня удочерить», «Тимур Ильдарович, где же жениха будете для такой невесты искать?)))», «Когда дочь-главная женщина в жизни», «Можно стать твоей дочкой?», «Алиса знает, как тонко намекнуть папе на подарок», - написали поклонники Тимати.

Алиса Юнусова – дочь Тимати от союза с моделью Аленой Шишковой. Девочка родилась в 2014 году на острове Гаити. В 2015 году Тимати и Алена расстались, но сохранили дружеские отношения. Алиса много времени проводит с отцом и бабушкой по папиной линии – Симоной.