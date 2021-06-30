Киркоров обжаловал запрет на въезд в Литву

Он считает, что Литве стоит последовать примеру других европейских государств, "которые не приемлют ущемления прав человека из-за неприязни к прошлому своей же страны".

Вильнюсский суд 14 июня постановил, что решение департамента миграции о запрете Киркорову на въезд в Литву принято с учетом информации МИД Литвы о том, что этот иностранный гражданин несет угрозу национальной безопасности. Как посчитал суд, в деле нет опровергающих эти выводы доказательств, а аргументы защиты Киркорова о непропорциональности и дискриминационном характере примененных к нему мер являются необоснованными. Жалоба рассматривалась в порядке упрощенного производства без вызова сторон.