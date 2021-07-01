Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце

Поблагодарив всех, кто принял участие в создании комплекса, Уильям и Гарри отдельно отметили тех «кто хранит память о матери». Подготовкой памятника и сада занимались с 2017 года, даты двадцатой годовщины гибели Дианы в Париже. Тогда принцессе было всего 36 лет. На самом мероприятии, сильно сокращенном из-за пандемии, был лишь очень ограниченный круг родственников и организаторов, включая скульптора и дизайнера Яна Ранк-Бродли и Пипа Моррисона.