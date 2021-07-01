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Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце

Mainstyleиещё 7
2 часа назад
Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце
Фото: MainstyleMainstyle
Сегодня наконец была официально открыта статуя в Кенсингтонском дворце в честь леди миллионов сердец, принцессы Дианы. Отдавая дань памяти своей матери, принцы Уильям и Гарри обратились к присутствующим с совместной речью у мемориального комплекса. «Сегодня нашей матери было бы 60 лет, мы помним её любовь, силу и характер — качества сделавшие её силой добра, изменившие многие жизни к лучшему. Каждый день мы вспоминаем о ней и надеемся, что этот памятник будет символом её жизни и её наследия», — написал герцог Кембриджский в своём Twitter.
Поблагодарив всех, кто принял участие в создании комплекса, Уильям и Гарри отдельно отметили тех «кто хранит память о матери». Подготовкой памятника и сада занимались с 2017 года, даты двадцатой годовщины гибели Дианы в Париже. Тогда принцессе было всего 36 лет. На самом мероприятии, сильно сокращенном из-за пандемии, был лишь очень ограниченный круг родственников и организаторов, включая скульптора и дизайнера Яна Ранк-Бродли и Пипа Моррисона.
Принц Уильям и принц Гарри
Гай Монсон, принц Гарри, принц Уильям и Пип Моррисон
Вопреки ожиданиям, на церемонии присутствовала супруга Уильяма - Кейт Миддлтон. Меган Маркл не прилетела из США оставшись с детьми, а присутствие королевы Елизаветы II и бывшего мужа Дианы, её сына, принца Чарльза - не предполагалось изначально. В прессу уже просочились слухи о наряженном диалоге братьев сразу после открытия памятника. Похоже, пресса рано помирила Гарри и Уильяма. Хотя, безусловно, всем бы хотелось видеть в этот день их в мире друг с другом, как того, наверняка, хотела бы их мать.
Источник фото: Gettyimages; Shutterstock
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