Принцы Уильям и Гарри открыли статую принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце

Вопреки ожиданиям, на церемонии присутствовала супруга Уильяма - Кейт Миддлтон
. Меган Маркл не прилетела из США оставшись с детьми, а присутствие королевы Елизаветы II
и бывшего мужа Дианы, её сына, принца Чарльза
- не предполагалось изначально. В прессу уже просочились слухи о наряженном диалоге братьев сразу после открытия памятника. Похоже, пресса рано помирила Гарри и Уильяма. Хотя, безусловно, всем бы хотелось видеть в этот день их в мире друг с другом, как того, наверняка, хотела бы их мать.