Анита Цой продает имущество после операции в Швейцарии

Певице Аните Цой пришлось проститься с любимым автомобилем. О продаже шикарного кадиллака после 15 лет владения машиной звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Начала распродавать свой любимый эксклюзивный автопарк. Первой ласточкой стал CADILLAC ESCALADE, друг, проверенный 15 годами взаимных чувств, — написала певица.

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Цой подробно рассказала об истории машины. Она приобрела автомобиль в 2006 году. Певица уточнила, что это была одна из первых машин марки, привезённых в Россию из США

В это время я вела на телевидении шоу «Алло, гараж», которое занималось тюнингом авто наших телезрителей. Разумеется, увлечённая этим процессом, на своей тачке я не экономила и нафаршировала её по полному экстра-классу того времени, — призналась звезда.

Артистка пояснила, что поместила в свой Cadillac Escalade огромный диван из «Мерседеса», мощные колонки, телевизор, столик от «Майбах», внутрисалонные зеркала. Отделка салона была выполнена натуральным редким шпоном в инкрустации кристаллов «Сваровски».

Мой CADILLAС стал настоящей легендой и сенсацией своего времени. Эксклюзивности добавили самые дорогие и роскошные аксессуары, обвесы, колпаки и решётки, которые мне подарил мой старший Бро, легендарный ведущий американского ТВ-шоу «Тачку на прокачку» Xzibit. Несмотря на солидный возраст 15 лет и внушительный пробег в 300 тыс. км, мой CADILLAC улетел на сайте по продаже автомобилей всего за полтора часа! — похвасталась Цой.

Причины, подтолкнувшие певицу к продаже машины, она не пояснила. Один из подписчиков поинтересовался, что звезда выберет на смену кадиллаку.

Лошадь с повозкой, — пошутила Анита.

Накануне Анита Цой рассказала о необычных последствиях перенесённого коронавируса. У певицы болела рука, так что пришлось провести операцию в швейцарской клинике. Лечение обошлось звезде более чем в три миллиона рублей.