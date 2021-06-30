Экс-участница «Дома-2» подогрела слухи о романе с мужем Бородиной

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Фрост подтвердила информацию о том, что была на одном мероприятии с Омаровым в тот день, когда его жена подавала на развод.

«Да, это правда! Бывают в жизни совпадения», - заявила она.

Она также отметила, что ей никто не запрещал «травить» Бородину, но «лежачего не бьют».

«Мне никто, никогда и ничего запретить не может, запомните», — написала она.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, в том же году у них родилась дочь Теона. На прошлой неделе стало известно, что Ксения Бородина подала документы на расторжение брака Курбаном Омаровым. При этом слухи о возможном расставании супругов ходили уже несколько недель, Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях.