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Тарасов рассказал о причинах развода с Бузовой при помощи картинки

Алиса Селезнёва
1 час назад
Футболист Дмитрий Тарасов в «сторис» своего Instagram рассказал картинкой о причинах развода со второй женой, популярной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.
Тарасов рассказал о причинах развода с Бузовой при помощи картинки
Фото: ТАССТАСС
На картинке, которую опубликовал спортсмен, с одной стороны его фото с женой и детьми, а с другой — Ольга Бузова, поющая на сцене.
«Наглядно показал, почему разошлись наши пути. И о чем мы думали в тот момент», — написал Тарасов.
При этом он отметил, что, даже спустя столько лет, продолжается «хейт» по поводу их с Бузовой расставания, и он готов отвечать за те ошибки, «которые, как мужчина, не должен был допускать».
Дмитрий Тарасов был женат три раза. Первый раз он женился на спортсменке Оксане Пономаренко, которая родила ему дочь. Второй его женой стала Ольга Бузова, третьей – модель Анастасия Костенко. Детей с Бузовой у футболиста не было. Костенко родила ему двух дочерей и сейчас беременна третьим ребенком.
При этом, говоря о первом разводе, Тарасов отметил, что был тогда очень молод, не понимал своей ответственности и не уделял достаточного внимания дочери, о чем сейчас жалеет. Футболист также констатировал, что с Пономаренко у них отношения «не сложились, и до сих пор они не могут их выстроить их так, как нужно».
Шоу-бизнес,Причина развода,Оксана Пономаренко,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
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