Тарасов рассказал о причинах развода с Бузовой при помощи картинки

На картинке, которую опубликовал спортсмен, с одной стороны его фото с женой и детьми, а с другой — Ольга Бузова, поющая на сцене.

При этом он отметил, что, даже спустя столько лет, продолжается «хейт» по поводу их с Бузовой расставания, и он готов отвечать за те ошибки, «которые, как мужчина, не должен был допускать».

При этом, говоря о первом разводе, Тарасов отметил, что был тогда очень молод, не понимал своей ответственности и не уделял достаточного внимания дочери, о чем сейчас жалеет. Футболист также констатировал, что с Пономаренко у них отношения «не сложились, и до сих пор они не могут их выстроить их так, как нужно».