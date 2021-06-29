Журналисты издания Daily Storm попытались устроить Ольгу Бузову на работу в региональные театры, однако ни один из них сотрудничать с новоиспеченной актрисой не согласился.

После известия о том, что Бузову пригласили в Химкинский драматический театр, журналисты связались с художественными руководителями нескольких российских театров, чтобы выяснить, готовы ли они взять на работу экс-ведущую «Дома-2».

«Взял бы я ее к себе в театр? Да никогда в жизни! Да ну что вы, ребята, смеетесь, что ли? У меня лучшие артисты Европы! Пригласить эту бабу — вот ее — это опозорить всех, кто у нас работает. Не ее, а именно нас», - заявил руководитель Молодежного театра в Архангельске Виктор Панов.

По мнению Панова, за сотрудничество с Бузовой в советское время худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова «уволили бы без права занимать какую-то должность».

«Честно говоря, такое ощущение, что у нас в стране из говна козульку (поморский пряник) лепят», - добавил режиссер.

Главный режиссер волгоградского Нового экспериментального театра, заслуженный артист России Владимир Бондаренко тоже отказался от приглашения Бузовой и предположил, что другие театры зовут ее «от полной импотенции, от невозможности привлечь публику».

В самарской студии-театре «Грань» отказались брать Ольгу Бузову даже билетершей, как предлагал ведущий Владимир Соловьев

«Билетеров, что ли, больше нет?» - удивился художественный руководитель Денис Бокурадзе.

11 и 12 июня Ольга Бузова дебютирована во МХАТе имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Бузова исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты выступления Бузовой, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.

Так, актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над Бузовой. По словам Безрукова, он рад тому, что «Константин Сергеевич до этого не дожил».