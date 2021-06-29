Журналисты издания Daily Storm
попытались устроить Ольгу Бузову
на работу в региональные театры, однако ни один из них сотрудничать с новоиспеченной актрисой не согласился.
После известия о том, что Бузову пригласили в Химкинский драматический театр, журналисты связались с художественными руководителями нескольких российских театров, чтобы выяснить, готовы ли они взять на работу экс-ведущую «Дома-2».
«Взял бы я ее к себе в театр? Да никогда в жизни! Да ну что вы, ребята, смеетесь, что ли? У меня лучшие артисты Европы! Пригласить эту бабу — вот ее — это опозорить всех, кто у нас работает. Не ее, а именно нас», - заявил руководитель Молодежного театра в Архангельске Виктор Панов.
По мнению Панова, за сотрудничество с Бузовой в советское время худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова
«уволили бы без права занимать какую-то должность».
«Честно говоря, такое ощущение, что у нас в стране из говна козульку (поморский пряник) лепят», - добавил режиссер.
Главный режиссер волгоградского Нового экспериментального театра, заслуженный артист России Владимир Бондаренко
тоже отказался от приглашения Бузовой и предположил, что другие театры зовут ее «от полной импотенции, от невозможности привлечь публику».
В самарской студии-театре «Грань» отказались брать Ольгу Бузову даже билетершей, как предлагал ведущий Владимир Соловьев
.
«Билетеров, что ли, больше нет?» - удивился художественный руководитель Денис Бокурадзе.
11 и 12 июня Ольга Бузова дебютирована во МХАТе имени Горького в спектакле «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Бузова исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты выступления Бузовой, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.
Так, актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над Бузовой. По словам Безрукова, он рад тому, что «Константин Сергеевич до этого не дожил».
Народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев
назвал театральный дебют Бузовой провалом.