"Выбираю жить": режиссер клипов МакSим оставил сообщение перед смертью

«Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом придавленном состоянии. Если выживу - будет новая жизнь», - писал режиссер.
«Каждая смерть это был кусок сна. Я их в виде лекций записывал для потомков в шутливой форме. Итогом, я полчаса после пробуждения просто не был. ( ) Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную», - написал Вадим.
«И дальше со своей койки я наблюдал как умирают люди - почему-то была уверенность. ( ) Человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А я выбираю жить», - написал Шатров.