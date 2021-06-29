В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Выбираю жить": режиссер клипов МакSим оставил сообщение перед смертью

Вероника Полынина
22 минуты назад
Режиссер клипов Вадим Шатров обещал начать новую жизнь, если справится с коронавирусом.
"Выбираю жить": режиссер клипов МакSим оставил сообщение перед смертью
Фото: FacebookFacebook
22 июня Шатров сообщил в Facebook, что попал в больницу с коронавирусом.
«Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом придавленном состоянии. Если выживу - будет новая жизнь», - писал режиссер.
На следующий день Шатров сообщил, что ночью «умер 17 раз».
«Каждая смерть это был кусок сна. Я их в виде лекций записывал для потомков в шутливой форме. Итогом, я полчаса после пробуждения просто не был. ( ) Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную», - написал Вадим.
Последний пост режиссер опубликовал 26 июня. В нем он рассказал, что ночью умер его сосед по палате, который ходил сам, когда Шатров только попал в больницу.
«И дальше со своей койки я наблюдал как умирают люди - почему-то была уверенность. ( ) Человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А я выбираю жить», - написал Шатров.
29 июня Вадима Шатрова не стало. Он скончался в возрасте 45 лет. Его жена Жанна Карабалаева рассказала, что Вадим попал в больницу с 55%-м поражением легких.
Шатров снимал клипы для российских исполнителей, в том числе для Дмитрия Маликова («Облаками», «Как не думать о тебе»), МакSим («На двоих», «Живи»), Дельфина («Весна»), Animal Джаz («Ложь», «Паук»), Anacondaz («Мама, я люблю»).
Последней работой режиссера стал клип для певицы МакSим «Спасибо». Сама артистка сейчас борется за жизнь в реанимации.
Шоу-бизнес,Вадим Шатров,Дельфин,Дмитрий Маликов,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители