"Выбираю жить": режиссер клипов МакSим оставил сообщение перед смертью

Режиссер клипов Вадим Шатров обещал начать новую жизнь, если справится с коронавирусом.

Фото: Facebook Facebook

22 июня Шатров сообщил в Facebook , что попал в больницу с коронавирусом.

«Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом придавленном состоянии. Если выживу - будет новая жизнь», - писал режиссер.

На следующий день Шатров сообщил, что ночью «умер 17 раз».

«Каждая смерть это был кусок сна. Я их в виде лекций записывал для потомков в шутливой форме. Итогом, я полчаса после пробуждения просто не был. ( ) Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную», - написал Вадим.

Последний пост режиссер опубликовал 26 июня. В нем он рассказал, что ночью умер его сосед по палате, который ходил сам, когда Шатров только попал в больницу.

«И дальше со своей койки я наблюдал как умирают люди - почему-то была уверенность. ( ) Человек просто решил, что пожил свое и уже пора. А я выбираю жить», - написал Шатров.

29 июня Вадима Шатрова не стало. Он скончался в возрасте 45 лет. Его жена Жанна Карабалаева рассказала, что Вадим попал в больницу с 55%-м поражением легких.

Шатров снимал клипы для российских исполнителей, в том числе для Дмитрия Маликова («Облаками», «Как не думать о тебе»), МакSим («На двоих», «Живи»), Дельфина («Весна»), Animal Джаz («Ложь», «Паук»), Anacondaz («Мама, я люблю»).