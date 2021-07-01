Бритни Спирс проиграла суд по делу об опеке отца

Суд в Лос-Анджелесе
отказался удовлетворить прошение американской певицы Бритни Спирс
об отстранении ее отца от опекунства, сообщает издание Variety со ссылкой на судебные документы.
Фото: Global Look Press/APGlobal Look Press/AP
Ранее Бритни Спирс выступила на судебном заседании с просьбой лишить своего отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней, но юридически это требование пока не было оформлено.
"Ходатайство о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонено", - говорится в документах.
Издание отмечает, что документы не являются прямым ответом на недавние слушания - они были предназначены исключительно для того, чтобы судья утвердил Bessemer Trust в качестве дополнительного опекуна. Однако, они также подтверждают решение судьи полностью не отстранять отца Спирс от опекунства.
Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Ее отец выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна, но в 2019 году он отказался от только личного опекунства - тогда суд добавил к числу опекунов фонд Bessemer Trust.
Ранее отец Бритни Спирс впервые высказался о скандале с опекой.