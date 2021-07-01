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СМИ: суд отклонил просьбу Бритни Спирс об отстранении отца от опекунства

Газета.Ruиещё 11
1 час назад
Суд в Лос-Анджелесе отказался удовлетворить прошение американской певицы Бритни Спирс об отстранении ее отца от опекунства, сообщает издание Variety со ссылкой на судебные документы.
Бритни Спирс проиграла суд по делу об опеке отца
Фото: Global Look Press/APGlobal Look Press/AP
Ранее Бритни Спирс выступила на судебном заседании с просьбой лишить своего отца Джеймса Спирса статуса опекуна над ней, но юридически это требование пока не было оформлено.
"Ходатайство о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна подопечного после назначения компании Bessemer Trust отклонено", - говорится в документах.
Издание отмечает, что документы не являются прямым ответом на недавние слушания - они были предназначены исключительно для того, чтобы судья утвердил Bessemer Trust в качестве дополнительного опекуна. Однако, они также подтверждают решение судьи полностью не отстранять отца Спирс от опекунства.
Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года. Решение об опеке было принято после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Ее отец выполнял функции и частного, и бизнес-опекуна, но в 2019 году он отказался от только личного опекунства - тогда суд добавил к числу опекунов фонд Bessemer Trust.
Ранее отец Бритни Спирс впервые высказался о скандале с опекой.
Шоу-бизнес,Бритни Спирс,Лос-Анджелес,
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