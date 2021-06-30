Барецкий предложил помочь с похоронами госпитализированной МакSим

«Я давно знаю певицу МакSим, еще с тех пор, когда она была еще совсем молоденькая. Я в то время активно гастролировал с группой «Ленинград», и мы порой пересекались с ней на различного рода корпоративах. Искренне восхищаюсь ее творчеством и глубоко шокирован положением, в котором она оказалась. Хорошая девчонка, общались, прикалывались с ней», — вспомнил он.
«Надо заранее думать о таких вещах. Чтобы не было такого, что вот, умерла, и не знают, что с ней делать. На все нужно время, и особенно это касается поиска хорошего места на кладбище. Машина ритуального бизнеса заводится долго: со всеми нужно поговорить и договориться, привезти индийский камень и уже начать делать постамент, чтобы к моменту похорон он был готов. Чтобы не было так, как с Жанной Фриске», — объяснил Барецкий, добавив, что еще при жизни Иосифа Кобзона помогал с организацией его похорон.