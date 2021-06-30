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Барецкий предложил помочь с похоронами госпитализированной МакSим

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Президент Союза профессиональных ритуальных агентов и эстрадный исполнитель Стас Барецкий предложил помощь с организацией похорон певицы МакSим, которая госпитализирована в одну из московских больниц и находится в искусственной коме.
Барецкий предложил помочь с похоронами госпитализированной МакSим
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В беседе с ФАН он заявил, что готов бесплатно организовать ее похороны на одном из лучших кладбищ Москвы из любви к ее песням.
«Я давно знаю певицу МакSим, еще с тех пор, когда она была еще совсем молоденькая. Я в то время активно гастролировал с группой «Ленинград», и мы порой пересекались с ней на различного рода корпоративах. Искренне восхищаюсь ее творчеством и глубоко шокирован положением, в котором она оказалась. Хорошая девчонка, общались, прикалывались с ней», — вспомнил он.
Свое заявление он неуместным не считает.
«Надо заранее думать о таких вещах. Чтобы не было такого, что вот, умерла, и не знают, что с ней делать. На все нужно время, и особенно это касается поиска хорошего места на кладбище. Машина ритуального бизнеса заводится долго: со всеми нужно поговорить и договориться, привезти индийский камень и уже начать делать постамент, чтобы к моменту похорон он был готов. Чтобы не было так, как с Жанной Фриске», — объяснил Барецкий, добавив, что еще при жизни Иосифа Кобзона помогал с организацией его похорон.
Ранее представительница МакSим рассказала о текущем состоянии певицы.
Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Иосиф Кобзон,Жанна Фриске,Москва,
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