"Не нужна жалость": Бородина ответила на слова поддержки

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Бородина обратилась к подписчикам в Instagram и заверила их, что чувствует себя отлично.

«Девчонки, я читаю директ и спасибо вам огромное. Я знаю, что вы сейчас хотите проявить огромную дозу поддержки в мой адрес, я вам за это очень благодарна, но поверьте, у меня все хорошо. Хочу вам сказать спасибо еще раз, но мне, правда, не нужна сейчас жалость», - заявила Ксения.

Она также отметила, что не собирается делиться своими эмоциями в социальных сетях, рыдать на камеру и заливать одиночество алкоголем. По словам Бородиной, у нее есть близкие люди, к которым она может поплакаться в жилетку.

Бородина также отметила, что ее меланхоличный плейлист вовсе не является показателем депрессии.

На прошлой неделе стало известно, что телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с бизнесменом Курбаном Омаровым. Слухи о возможном расставании супругов ходили уже несколько недель. Поклонники заметили, что Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях.