"Не нужна жалость": Бородина ответила на слова поддержки

Бородина обратилась к подписчикам в Instagram
и заверила их, что чувствует себя отлично.
«Девчонки, я читаю директ и спасибо вам огромное. Я знаю, что вы сейчас хотите проявить огромную дозу поддержки в мой адрес, я вам за это очень благодарна, но поверьте, у меня все хорошо. Хочу вам сказать спасибо еще раз, но мне, правда, не нужна сейчас жалость», - заявила Ксения.
Она также отметила, что не собирается делиться своими эмоциями в социальных сетях, рыдать на камеру и заливать одиночество алкоголем. По словам Бородиной, у нее есть близкие люди, к которым она может поплакаться в жилетку.
Бородина также отметила, что ее меланхоличный плейлист вовсе не является показателем депрессии.
На прошлой неделе стало известно, что телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с бизнесменом Курбаном Омаровым. Слухи о возможном расставании супругов ходили уже несколько недель. Поклонники заметили, что Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях.
Бородина и Омаров были женаты с 2015 года, в том же году у них родилась дочь Теона.