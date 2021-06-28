Духовник Максим призвал молиться за певицу

Певица Максим уже больше недели находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Каждый день поступают новости о ее состоянии, но, к сожалению, плачевные. От этого ни родные, ни поклонники не находят себе места. Врачи до конца борются за жизнь и здоровье пациентки.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Две недели назад певица Максим почувствовала себя плохо. Врачи диагностировали у нее 40-процентное поражение легких. Сейчас эта цифра возросла до 85. Несмотря на интенсивную терапию, исполнительнице не становится лучше. За ее здоровье молятся близкие люди и коллеги, а личный духовник Максим, игумен Лука, не находит себе места.

Много лет назад настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области венчал певицу с ее мужем Алексеем Луговцовым. Потом же он крестил детей Максим. Духовник каждый день молится за ее исцеление.

«Пока совсем кризисно. Молимся. И все, кто сопереживает, пусть читает молитву ко Господу о ее исцелении», — сказал игумен Лука.