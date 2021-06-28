Так и не простила: Довлатова рассказала об инциденте с МакSим

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

Радиоведущая сообщила, что год назад во время прямого эфира несколько раз звонила МакSим, но не смогла дозвониться.

«И потом в эфире сказала, что МакSим пропала с радаров — ну так, в шутку. На следующий день где-то в СМИ появилась статья, что Довлатова бьет в набат: „куда делась МакSим?“. И там кто-то написал, что она в какой-то клинике на лечении», - призналась Довлатова.

По ее словам, именно после ее эфира журналисты решили выяснить, куда пропала певица и узнали, что она действительно проходит лечение.

«Они (представители МакSим – прим. ред.) не хотели это афишировать, но так получилось, что благодаря мне это все вылезло наружу», — сожалеет Алла.

Радиоведущая призналась, что несколько раз пыталась извиниться перед МакSим, но ни сама певица, ни ее менеджеры не хотели с ней разговаривать.

«Я, конечно, не сделала ничего дурного. В плане того, что не хотела ничего сделать. То есть мне не за что было оправдываться, но я прекрасно понимала, что причинила неудобства серьезные», - рассказала Довлатова.

МакSим госпитализировали 15 июня после концерта в Казани с температурой более 39 градусов, врачи выявили у певицы пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние становилось все хуже, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ.