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"Отброс общества": Денис Лебедев оскорбил Моргенштерна

Вероника Полынина
1 час назад
Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев назвал рэпера Алишера Моргенштерна «отбросом общества» после предложения музыканта запретить ММА.
"Отброс общества": Денис Лебедев оскорбил Моргенштерна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я не хочу обсуждать этого черта. Моргенштерн — отброс общества. Единственное, что мне непонятно: где наше министерство культуры? С ним-то все ясно. А нынешнее поколение в будущем поймет, что это все полная лажа, но будет поздно. Но что ж поделать... Видимо, это нужно нам пройти», - сказал Лебедев «Спорт-Экспрессу».
Ранее Моргенштерн в ответ на критику со стороны бойцов ММА предложил запретить единоборства.
«Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаете? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю», — написал Моргенштерн в Instagram.
В марте боец ММА Александр Шлеменко назвал Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов». Позже о творчестве Моргенштерна высказался также боец Магомед Исмаилов. Он назвал песни рэпера «кошмаром, отстоем и ужасом» и признался, что во время прослушивания его «чуть не вывернуло».
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