"Отброс общества": Денис Лебедев оскорбил Моргенштерна

В марте боец ММА Александр Шлеменко
назвал Моргенштерна «чертом, а проще говоря – бесом» и призвал ввести цензуру, чтобы не допускать таких артистов до широкой аудитории. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
поддержал коллегу, заявив, что давно нужно ввести цензурирующий орган, который «будет чистить всю эту грязь с экранов». Позже о творчестве Моргенштерна высказался также боец Магомед Исмаилов
. Он назвал песни рэпера «кошмаром, отстоем и ужасом» и признался, что во время прослушивания его «чуть не вывернуло».