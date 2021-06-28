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Познер призвал ввести в России локдаун и драконовские штрафы

News.ru
1 час назад
Владимир Познер выступил за ужесточение ограничительных мер и наказаний в связи с растущим уровнем заболеваемости коронавирусом в стране. Он высказался за введение локдауна и высоких штрафов в России. Об этом ведущий «Первого канала» заявил на своей странице в Instagram.
Познер призвал ввести локдаун и драконовские штрафы
Фото:  Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru
Почему наше государство пытается уговорить нас всех вакцинироваться? Если говорить совсем простым языком — чтобы нас защитить, а не для того, чтобы нас убить. Ну если только вы не верите в абсолютно безумные конспирологические истории о чипировании, управлении и так далее. Я надеюсь, что большинство из вас всё-таки здравые люди, — написал Познер.
Телеведущий сравнил пандемию с войной, когда руководству в условиях экстренной ситуации порой приходится принимать непопулярные и недемократические решения.
И хочу вам сказать, что в целом ряде стран, которые мы с придыханием зазываем «демократическими», принимались и принимаются драконовские меры в борьбе с пандемией: и локдауны, и комендантский час, и очень крупные штрафы. И давно бы пора в России, на мой взгляд, применять подобные вещи, — отметил Владимир Познер.
Ранее телеведущий признался, что не хочет проводить отпуск в России, объяснив своё решение тем, что всегда отдыхает за границей. Также он затруднился ответить на вопрос, продолжит ли его программа «Познер» выходить в эфире «Первого канала» в новом телесезоне осенью этого года, не исключив её закрытия.
Также Владимир Познер подверг критике акцию актера Егора Берова, который пришел на публичное мероприятие со звездой Давида на лацкане пиджака и произнес речь против обязательной вакцинации в России.
Шоу-бизнес,Владимир Познер,Россия,
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