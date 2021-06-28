Познер призвал ввести локдаун и драконовские штрафы

Почему наше государство пытается уговорить нас всех вакцинироваться? Если говорить совсем простым языком — чтобы нас защитить, а не для того, чтобы нас убить. Ну если только вы не верите в абсолютно безумные конспирологические истории о чипировании, управлении и так далее. Я надеюсь, что большинство из вас всё-таки здравые люди, — написал Познер.
И хочу вам сказать, что в целом ряде стран, которые мы с придыханием зазываем «демократическими», принимались и принимаются драконовские меры в борьбе с пандемией: и локдауны, и комендантский час, и очень крупные штрафы. И давно бы пора в России, на мой взгляд, применять подобные вещи, — отметил Владимир Познер.