Познер призвал ввести локдаун и драконовские штрафы

Ранее телеведущий признался, что не хочет проводить отпуск в России, объяснив своё решение тем, что всегда отдыхает за границей. Также он затруднился ответить на вопрос, продолжит ли его программа «Познер» выходить в эфире «Первого канала» в новом телесезоне осенью этого года, не исключив её закрытия.