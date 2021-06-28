У певицы МакSим выявили новую болезнь

Врачи обнаружили у находящейся в коме певицы МакSим (настоящее имя - Марина Максимова ) заболевание печени, пишет «Московский комсомолец».

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По информации издания, сразу после госпитализации медики провели Максимовой комплексное обследование, которое показало, что у нее имеются признаки серьезного заболевания, поражающего печень.

Возможно, МакSим давно страдала этой болезнью, и она уже перешла в хроническую стадию. При этом недуг мог никак не проявлять себя.

Пациенты с этим заболеванием находятся в группе риска по COVID-19, в случае заражения у таких людей могут возникнуть серьезные осложнения.

Издание отмечает, что именно это сопутствующее заболевание могло стать причиной тяжелого течения коронавируса у Марины Максимовой.

Напомним, МакSим госпитализировали 15 июня, на второй день после концерта в Казани. Артистка поступила в медучреждение с температурой более 39 градусов, врачи выявили у нее пневмонию.

Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние становилось все хуже, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ.