У певицы МакSим выявили новую болезнь

Врачи обнаружили у находящейся в коме певицы МакSим (настоящее имя - Марина Максимова
) заболевание печени, пишет «Московский комсомолец».
По информации издания, сразу после госпитализации медики провели Максимовой комплексное обследование, которое показало, что у нее имеются признаки серьезного заболевания, поражающего печень.
Возможно, МакSим давно страдала этой болезнью, и она уже перешла в хроническую стадию. При этом недуг мог никак не проявлять себя.
Пациенты с этим заболеванием находятся в группе риска по COVID-19, в случае заражения у таких людей могут возникнуть серьезные осложнения.
Издание отмечает, что именно это сопутствующее заболевание могло стать причиной тяжелого течения коронавируса у Марины Максимовой.
Напомним, МакSим госпитализировали 15 июня, на второй день после концерта в Казани. Артистка поступила в медучреждение с температурой более 39 градусов, врачи выявили у нее пневмонию.
Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние становилось все хуже, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ.
Сейчас поражение легких артистки более 80%, она по-прежнему в коме, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Накануне «Комсомольская правда» со ссылкой на близких певицы сообщила, что певицу перевели с ИВЛ на ЭКМО, однако официальные представители МакSим эту информацию не подтвердили.