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"Любовь выше закона": Киркоров — об исключении из черного списка Украины

Газета.Ru
9 минут назад
Народный артист России Филипп Киркоров в Instagram прокомментировал исключение своего имени из черного списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины. Он поблагодарил украинских поклонников за любовь.
Киркорова обрадовало исключение из черного списка Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Выше права может быть лишь милость, выше справедливости – прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит!" - сказал Киркоров, порадовавшись, что теперь в каждом доме на Украине могут звучать его песни, а по телевидению могут транслировать его шоу.
Кроме того, он ждет концертов на Украине. Он высказал уверенность, что благодаря этой "соломинке дружбы" в будущем Россия и Украина могут вернуться к дружбе и уважению.
"Возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – написал он.
23 июня стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. 27 июня Киркоров был исключен из списка. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию "страной-агрессором".
Впервые украинский минкульт опубликовал черный список деятелей культуры в августе 2015 года. В частности, в него входят Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и др. - всего около 200 человек.
Шоу-бизнес,Олег Газманов,Сергей Пенкин,Александр Розенбаум,Юлия Чичерина,Филипп Киркоров,Минкультуры,Россия,Украина,
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