Киркорова обрадовало исключение из черного списка Украины

Кроме того, он ждет концертов на Украине. Он высказал уверенность, что благодаря этой "соломинке дружбы" в будущем Россия и Украина могут вернуться к дружбе и уважению.

23 июня стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. 27 июня Киркоров был исключен из списка. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию "страной-агрессором".