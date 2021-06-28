Хайпанули все: как Моргенштерн повздорил с MMA

Рэпер Моргенштерн и спорт если как-то и связаны между собой, то в первую очередь через конфликт со смешанными единоборствами. Начался он не вчера, но именно 27 июня артист решил из роли жертвы перейти в контратаку. Он опубликовал в Instagram сторис (даже не пост), где ответил сразу всем бойцам ММА, которые предлагали запретить его творчество. Ответ получился, кстати, вполне достойным, но конфликт на этом не исчерпан.

Фото: ТАСС ТАСС

Относительно легко можно жить в 2021 году в Москве , не услышав ни одной песни Моргенштерна, но намного сложнее пройти мимо этого имени. Данный артист, которого в миру зовут Алишер Валеев, находится на очень высоком уровне медийности, светится везде, где только можно. И вот накануне он решил «наехать» на смешанные единоборства.

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Предлагаю ввести цензуру и запретить ММА. Какой пример вы детям подаёте? Они на вас насмотрятся и друг другу лица ломают на улицах. А про добивание лежачего вообще молчу. Это по-мужски? Не понимаю, — написал Моргенштерн.

Магомед Исмаилов и Хабиб Нурмагомедов. Этот выпад взялся не на пустом месте. В последние месяцы на Моргенштерна было совершено немало довольно жёстких выпадов со стороны бойцов ММА, в том числе от таких заметных людей в этом виде спорта, как Александр Шлеменко

Шлеменко даже назвал артиста «чертилой» и рассказал, как он заставил молодёжь выключить музыку, когда услышал у себя в Омске слова одной из из песен Моргенштерна.

Я объясню людям, которые не понимают. Если я не скажу своё мнение, если я не скажу, что это чмошное поведение — употреблять наркотики, говорить, что сосать — это талант и так далее... В моей молодости, в моей жизни к такой девушке даже не подходил никто, не дай бог ты с ней будешь целоваться прилюдно — всё, понимаешь? На таких понятиях я рос. Сейчас этот чёрт поёт о том, что это талант, — сказал боец.

Хабиб выразил надежду, что в стране появится какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту «грязь с экранов».

Исмаилов признался, что его «чуть не вывернуло», когда он послушал творчество Моргенштерна. Он полностью поддержал Шлеменко и призвал его «газовать». Именно реакцией на эту атаку и был пост рэпера в Instagram. На него наехали, он ответил. И надо сказать, что ответил вполне изящно. Разве смешанные единоборства подают всегда только хороший пример? Нет, бывают разные случаи. Это вид спорта, который должен воспитывать здоровый дух в человеке, но далеко не всегда происходит именно так.

После слов Моргенштерна о запрете ММА реакция последовала оперативно от того же Шлеменко. Он сказал порталу Sport24, что к словам рэпера вообще не стоит серьёзно относиться, так как он «хайпится». А запретить ММА Валеев хочет, потому что без бойцов ему будет легче продвигать свои свои «дебильные маргинальные ценности».

Кстати, о ценностях. Недавно стало известно, что Моргенштерн запустил в социальных сетях благотворительный челлендж ради спасения ребёнка, страдающего тяжёлым заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). За сутки удалось собрать свыше 12 млн рублей, о чём музыкант рассказал в личном Instagram-аккаунте. Так ли уж это «дебильно?».

Ясно, что обмен любезностями между артистом и спортсменом вряд ли к чему-то приведёт. Смешанные единоборства не запретят, творчество Моргенштерна тоже. Ни то, ни другое запретить невозможно. Даже если Алишеру перестанут разрешать проводить концерты в России, он всё равно сможет записывать песни, снимать клипы, зарабатывать миллионы на стримах и прослушиваниях, скачиваниях своих треков. В наше время запретами вообще ничего решить нельзя. Или почти ничего.

Моргенштерн «хайпится»? Да, конечно. А что делает Шлеменко? Он делает ровно то же самое. Это абсолютно нормально, это даже правильно и хорошо, они оба публичные люди, которым выгодно, чтобы о них говорили. Сейчас даже о возможном бое между ними заговорили. Моргенштерн сообщил YouTube-каналу Gazgolder, что готов получить по морде от Шлеменко за $20 млн, чтобы было не жалко «остаться тупым». Снова ответ с юмором.