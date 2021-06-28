В РАН ответили Лозе на заявления о плоской Земле

С людьми, которые верят в плоскую Земли, по его словам, трудно спорить. «Люди веками верили, что Земля плоская, мы же по ней ходим. Но со времен Эратосфена Киренского, древнегреческого астронома, математика, возникла гипотеза шарообразности Земли. Он ее по астрономическим измерениям выдвигал. За 18 веков до Великих географических открытий. Он был забыт, в Средние века снова верили, что Земля плоская, что она стоит на китах, а те на черепахах и так далее. Это старая теория», — сказал он, добавив, что люди «всегда сходили с ума в сложные периоды».