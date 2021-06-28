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В РАН ответили Юрию Лозе на заявления о плоской Земле

Газета.Ru
1 час назад
Сотрудник Института географии РАН Андрей Трейвиш прокомментировал заявления певца и общественного деятеля Юрия Лозы о том, что планета Земля якобы плоская.
В РАН ответили Лозе на заявления о плоской Земле
Фото: ТАССТАСС
Эти словам Трейвиш считает чушью.
«Чушь, вот и все. Других комментариев у меня нет, и они бессмысленны», — цитирует научного сотрудника «Рен ТВ».
С людьми, которые верят в плоскую Земли, по его словам, трудно спорить. «Люди веками верили, что Земля плоская, мы же по ней ходим. Но со времен Эратосфена Киренского, древнегреческого астронома, математика, возникла гипотеза шарообразности Земли. Он ее по астрономическим измерениям выдвигал. За 18 веков до Великих географических открытий. Он был забыт, в Средние века снова верили, что Земля плоская, что она стоит на китах, а те на черепахах и так далее. Это старая теория», — сказал он, добавив, что люди «всегда сходили с ума в сложные периоды».
Старший научный сотрудник Института географии РАН Владимир Каганский, в свою очередь, назвал заявления Юрия Лозы «бредом» и призвал не обращать на подобные заявления особого внимания.
Юрий Лоза недавно выпустил видео, в котором заявил, что реки, в частности Волга, могут течь только в том случае, если находятся на плоской Земле – иначе вода в них стояла бы.
Шоу-бизнес,Владимир Каганский,Юрий Лоза,РАН,РЕН ТВ,
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