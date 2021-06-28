«Все данные о состоянии МакSим в Сети – ложь»: помощница обратилась к поклонникам

Не доверят СМИ, которые распространяют сведения о критическом состоянии певицы МакSим, попросила фанатов артистки ее официальный представитель Яна Богушевская. Об этом она говорила в ходе интервью
Пятому каналу.
Как отметила Богушевская, любая информация, появляющаяся о певице в интернете, не должна восприниматься в качестве правды.
«Это или спекулирование, или слитые данные от людей, которые могут продать собственных родителей за копейки», — заявила представитель МакSим.
Она также посоветовала не беспокоить семью певицы и не ждать от них каких-либо заявлений.
Ранее Богушевская в беседе с другим изданием опровергла данные о том, что певица сейчас переведена с ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она отметила, что состояние МакSим все еще весьма тяжелое.
Напомним, МакSим госпитализировали 15 июня, на второй день после концерта в Казани. Артистка поступила в медучреждение с температурой более 39 градусов, врачи выявили у нее пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние становилось все хуже, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ.
Отметим, что на поддержке аппарата ИВЛ пациент может находиться очень длительное время при условии общего нормального состояния организма. Об этом журналистам ранее рассказал анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев.