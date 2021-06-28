«Все данные о состоянии МакSим в Сети – ложь»: помощница обратилась к поклонникам

Не доверят СМИ, которые распространяют сведения о критическом состоянии певицы МакSим, попросила фанатов артистки ее официальный представитель Яна Богушевская. Об этом она говорила в ходе интервью Пятому каналу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметила Богушевская, любая информация, появляющаяся о певице в интернете, не должна восприниматься в качестве правды.

«Это или спекулирование, или слитые данные от людей, которые могут продать собственных родителей за копейки», — заявила представитель МакSим.

Она также посоветовала не беспокоить семью певицы и не ждать от них каких-либо заявлений.

Ранее Богушевская в беседе с другим изданием опровергла данные о том, что певица сейчас переведена с ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она отметила, что состояние МакSим все еще весьма тяжелое.

Напомним, МакSим госпитализировали 15 июня, на второй день после концерта в Казани. Артистка поступила в медучреждение с температурой более 39 градусов, врачи выявили у нее пневмонию. Тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких певицы составляло 40%, но ее состояние становилось все хуже, поэтому было решено перевести ее на аппарат ИВЛ.