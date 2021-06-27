"Крайне тяжелое": представитель МакSим о состоянии певицы

Представитель певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), пиар-директор Яна Богушевская обратилась к «Пятому каналу» с призывом не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии звезды.

Богушевская рассказала, что у нее нет информации о том, что артистка переведена с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).

Представитель МакSим добавила, что ни она, ни семья артистки, не могут рассказать правду о ситуации с певицей. Она попросила понять — сейчас беспокоить родственников и ждать заявлений не стоит. По словам собеседницы телеканала, ложные вбросы и слив данных о знаменитости — дела недобросовестных и жадных до наживы людей.