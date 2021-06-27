Волочкова решила судиться с Большим театром

«Я обратилась Пенсионный фонд за начислением пенсии, а они говорят: «Не хватает трудового стажа». Возвращаюсь в Большой театр и говорю: «Люди добрые, вы мне дали сфальсифицированный государственный документ – трудовую книжку!» Они мне дают распечатку спектаклей, в которых я участвовала, а при этом в трудовой книжке у меня нет записи о том, что я работала в Большом! Это какая-то месть на дешевом уровне. В трудовой сделано так, будто меня не было четыре основных года! А мне сейчас по стажу не хватает как раз четырех лет для получения пенсии. Люди хотят сделать так, чтобы я эту пенсию не смогла получить», - сообщила балерина журналистам «Собеседника».
«И сейчас все через постель, и тогда было все через постель. Сейчас и тогда человек с деньгами может прийти к директору Большого и сказать: «Вот эта мне дала – она будет танцевать. А эта не дала – гоните в шею!» - с возмущением рассказывает Волочкова.
«Я с этим не сталкивалась, потому что у меня были достойные ухажеры, – объяснила танцовщица.