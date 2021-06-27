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Волочкова решила судиться с администрацией Большого театра

Ирина Лебедева
1 час назад
Анастасия Волочкова собралась оформить пенсию – артисты балета имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых. Но у нее, как оказалось – не хватает трудового стажа. По ее словам, ей сфальсифицировали записи в трудовой книжке.
Волочкова решила судиться с Большим театром
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я обратилась Пенсионный фонд за начислением пенсии, а они говорят: «Не хватает трудового стажа». Возвращаюсь в Большой театр и говорю: «Люди добрые, вы мне дали сфальсифицированный государственный документ – трудовую книжку!» Они мне дают распечатку спектаклей, в которых я участвовала, а при этом в трудовой книжке у меня нет записи о том, что я работала в Большом! Это какая-то месть на дешевом уровне. В трудовой сделано так, будто меня не было четыре основных года! А мне сейчас по стажу не хватает как раз четырех лет для получения пенсии. Люди хотят сделать так, чтобы я эту пенсию не смогла получить», - сообщила балерина журналистам «Собеседника».
Вообще, по мнению Анастасии, Большой театр – воплощение зла и разврата. И она будет с его администрацией судиться.
«И сейчас все через постель, и тогда было все через постель. Сейчас и тогда человек с деньгами может прийти к директору Большого и сказать: «Вот эта мне дала – она будет танцевать. А эта не дала – гоните в шею!» - с возмущением рассказывает Волочкова.
Ее лично эти истории, по ее словам, не касались.
«Я с этим не сталкивалась, потому что у меня были достойные ухажеры, – объяснила танцовщица.
Анастасия Волочкова решила стать рантье, о чем и объявила на своей страничке в соцсети инстаграм. Она написала, что готова сдать свои апартаменты в центре Северной столицы, причем исключительно приличной публике.
Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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