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СБУ Украины объяснила исключение Киркорова из черного списка

Ирина Лебедева
31 минуту назад
Не так давно министерство культуры и информационной политики Украины внесло Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Где звезда российского шоу-бизнеса и числился до последних дней этой недели. Но сегодня стало известно, что минкульт убрал фамилию Киркорова из списка.
СБУ Украины объяснила исключение Киркорова из черного списка
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство РБК-Украина, в Службе безопасности Украины объяснили ситуацию. Соответствующим органам потребовалось дополнительное изучение этого вопроса.
«В связи с разъяснением министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу», - информирует пресс-служба СБУ.
«Внесение в черный список народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд», - заявлял Киркоров в видеообращении в Instagram.
По его словам,
«некоторые недалекие чиновники» «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде».
Однако, отметил Киркоров, творчество сейчас невозможно запретить и закрыть перед ним границу.
Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Минкультуры,СБУ,РИА Новости,Украина,
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