СБУ Украины объяснила исключение Киркорова из черного списка

«В связи с разъяснением министерства культуры и информационной политики Украины от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке по данному вопросу», - информирует пресс-служба СБУ.
«Внесение в черный список народного артиста Украины – это уже звучит как абсурд», - заявлял Киркоров в видеообращении в Instagram.
«некоторые недалекие чиновники» «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде».