Долина сообщила, что вылечилась от ковида

«Они не умеют писать про хорошее, большинство представителей этой древней профессии — это исчадие ада, они не имеют ни совести, ни чести, ни уважения к заслуженным и достойным людям. В погоне за сенсациями они готовы души дьяволу продать » - приводит слова Ларисы Александровны РИА Новости.
«Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня», - написала она в микроблоге.
«Замечательная новость!!! С выздоровление Вас!!! Наикрепчайшего Вам здоровьичка!!!!»