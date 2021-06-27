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Долина сообщила, что вылечилась от ковида

Ирина Лебедева
54 минуты назад
В последнее время в сети много писали о том, что Лариса Долина заболела коронавирусом. Поклонники обратили внимание, что звезда не пришла на выпускной экзамен кафедры эстрадно-джазового пения, которую она возглавляет. СМИ пытались получить какие-нибудь комментарии у продюсера и экс-супруга певицы, но они отказались общаться с прессой.
Долина сообщила, что вылечилась от ковида
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Соответственно, поползли слухи. Писали даже о том, что певица находится в тяжелом состоянии. Подобные публикации вызвали у народной артистки заслуженное негодование...
«Они не умеют писать про хорошее, большинство представителей этой древней профессии — это исчадие ада, они не имеют ни совести, ни чести, ни уважения к заслуженным и достойным людям. В погоне за сенсациями они готовы души дьяволу продать » - приводит слова Ларисы Александровны РИА Новости.
И вот сегодня Долина поделилась с подписчиками хорошей новостью:
«Добрый день, друзья! Спешу сообщить, что результат вчерашнего теста отрицательный, мы здоровы! Не болейте, всем замечательного дня», - написала она в микроблоге.
Фолловеры от души радуются за любимую артистку:
«Замечательная новость!!! С выздоровление Вас!!! Наикрепчайшего Вам здоровьичка!!!!»
Ларисе Долиной удалось похудеть до 44-го размера. По ее словам, она не прибегала ни к пластической хирургии, ни к занятиям спортом.
Долина сдала кровь на анализ. По его результатам специалисты определили, какие продукты она может есть, а какие нет. Также певица прибегала к интервальному голоданию по 19 часов в день.
Шоу-бизнес,Лариса Долина,РИА Новости,
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