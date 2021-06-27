Поклонники обсуждают фотографию Успенской в формате «секси»

В сети обсуждают один из последних снимков звезды, где она демонстрирует наряд, который больше подошел бы 20-летней девушке. Но Успенская в черных сапогах-ботфортах и черном же боди с большим декольте выглядит прекрасно и ее микроблог ломится от комплиментов.
«Люба королева», «Цветет и пахнет», «Мадонна курит в сторонке», «Вы вообще стареете?», «А ваша бабушка такое носит?», - восторгаются подписчики.
«Из-за таких, как вы, поднимают пенсионный возраст», - пошутил один из комментаторов.
Успенская никогда не скрывала, что пользуется услугами пластических хирургов. Как пишет «Комсомольская Правда», звезда делала подтяжку лица и коррекцию век. Кроме того, она не так давно заменила грудные импланты и подкорректировала ягодицы.
Эта операция, как стало известно журналистам, обошлась Любови Залмановне в два миллиона рублей.
Певица не отрицает, что будет продолжать усовершенствовать свое тело. В итоге в своем возрасте Любовь — обладательница великолепной фигуры и моложавого лица.
Она постоянно демонстрирует свои внешние данные на фотографиях и видео на странице в социальной сети.