Поклонники обсуждают фотографию Успенской в формате «секси»

В сети обсуждают один из последних снимков звезды, где она демонстрирует наряд, который больше подошел бы 20-летней девушке. Но Успенская в черных сапогах-ботфортах и черном же боди с большим декольте выглядит прекрасно и ее микроблог ломится от комплиментов.