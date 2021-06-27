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У Аниты Цой окаменела рука после перенесенного ковида

Экспресс газета
54 минуты назад
Китайская зараза серьезно ударила по здоровью 50-летней артистки, нарушив баланс гормонов и минералов в ее организме. Цой признается, что после «короны» у нее стала неметь рука.
У Аниты Цой онемела рука после COVID
Фото: из личного архиваиз личного архива
50-летняя российская певица корейского происхождения Анита Цой пожаловалась на серьезные последствия перенесенного несколько недель назад Covid-19. По словам исполнительницы, после инфицирования китайской заразой у нее нарушился баланс кальция и начала неметь рука. Артистка потратила 35 тысяч евро (более трех миллионов рублей) на лечение в Швейцарии. В клинике ей провели серьезную операцию.
«Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2–3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела. Загоняли специальную машинку, которая засасывала кальций в себя и чистила мне полностью сустав», — сообщила Цой в интервью НТВ.
Сейчас, к счастью, Анита чувствует себя намного лучше — рука вновь стала двигаться. Артистка даже смогла вернуться на сцену, вновь радуя россиян своими бессменными хитами. Между тем, другие отечественные знаменитости тоже жалуются на так называемый постковидный синдром. О нем говорят Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Юрий Назаров, Аристарх Ливанов. Последний признается, что никогда в жизни не сталкивался со столь коварной инфекцией.
«Последствия ощущаю до сих пор. Я стал хуже ходить, колени мне лечили, я стал быстро уставать. Хочется прилечь, присесть, запас прочности исчез. Я мечтаю уйти и не выступать. Если я буду выступать, то я приеду домой, и мне некогда будет отдохнуть. Я хочу сейчас уйти, потому что сил нет», — рассказал 74-летний Ливанов.
Стоит добавить, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации врачи советуют прививаться даже после перенесенной инфекции. Любовь Успенская сказала, что прислушается к этой рекомендации и пойдет на вакцинацию уже в ближайшее время.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Михаил Шуфутинский,Юрий Назаров,Аристарх Ливанов,Анита Цой,НТВ,Швейцария,
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