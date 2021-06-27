У Аниты Цой онемела рука после COVID

«Гормоны сбились после ковида, большой выброс кальция. У меня была застарелая травма, и весь кальций рванул туда. Просто кальцием быстро зарос сустав. Какие-то 2–3 месяца! Я не смогла двигать рукой, просто закаменела. Загоняли специальную машинку, которая засасывала кальций в себя и чистила мне полностью сустав», — сообщила Цой в интервью НТВ.
«Последствия ощущаю до сих пор. Я стал хуже ходить, колени мне лечили, я стал быстро уставать. Хочется прилечь, присесть, запас прочности исчез. Я мечтаю уйти и не выступать. Если я буду выступать, то я приеду домой, и мне некогда будет отдохнуть. Я хочу сейчас уйти, потому что сил нет», — рассказал 74-летний Ливанов.