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Макеева требует от агентства возврата денег за собственную свадьбу

Ирина Лебедева
34 минуты назад
Анастасия Макеева в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ пожаловалась на работу агентства, к которому он обращалась для организации собственного свадебного торжества в Крыму. По ее словам, компания не выполнила своих обязательств и все время увеличивала смету. Первоначально речь шла о 1,5 млн «под ключ», потом сумма стала расти.
Макеева требует от агентства возврата денег за собственную свадьбу
Фото: InstagramInstagram
«Аренда люстры только 70 тысяч, а флорист выставила счет на 400 тысяч. На эти деньги всю свадьбу отметить можно! Они еще и угрожали. Говорили, что со мной не будет никто работать в Крыму, если я откажусь от их услуг», - ,слова актрисы СтарХит.
В итоге праздник Макеева организовала с помощью друзей – они доставили и установили декорации, помогли заказать торт и привезли 60 ящиков вина. Анастасия считает, что торжество удалось.
Теперь же Макеева хочет вернуть внесенный агентству аванс и деньги за забронированную гостиницу. Этой услугой она не воспользовалась. Сумма, предъявленная к возврату – 48 765 рублей.
С позиции директора агентства ситуация выглядит несколько по-иному. Директор утверждает, что Анастасия изначально хотела провести все мероприятие «по бартеру». Фирму это не устраивало, но актрисе предложили самый экономный вариант. Некоторыми услугами агентства Макеева воспользовалась, а теперь решила предъявить счет.
Как заявила директор, за 13 лет существования компании такая ситуация возникла впервые, и она шокирована людской неблагодарностью.
Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,StarHit,НТВ,Республика Крым,
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