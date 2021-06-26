Лоза пожаловался на агрессию «господ уколотых»

«Вот скажите, станете ли вы есть давно просроченные продукты? Так почему меня заставляют в 2021-м году прививаться от ковида-19? Это вирус, такой же, как вирус гриппа, против которого за столетия не смогли создать вакцину именно потому, что он каждый сезон приходит в новом обличье.
Если срок годности вакцины подошёл к концу, её надо просто выкинуть на помойку, а не втюхивать насильно всем подряд, чтобы отмыть бабло, затраченное на её создание.
Не по-людски как-то».
«Если беспрецедентная, ничем не обоснованная истерия по вирусу и дальше будет набирать обороты, то скоро появятся профессии, не требующие медицинского образования, а лишь чиновничьих навыков – ковидопугатель, вакцинонадзиратель, оператор мобильных прививочных центров, специалист по отлову несознательных и т. п.»
«Второй день пачками удаляю гневные комментарии сторонников вакцинации. И возникает вопрос – господа уколотые, а почему вы так агрессивны? Откуда столько негатива к тем, кто не доверяет официальной пропаганде? Мне один вообще написал: «не прививаться сегодня – это всё равно, что *** в лифте, потому что вы будете всех заражать, а спрятаться им будет негде». Этот человек с головой дружит? Где логика?
Если он привился, а также привил своих родных и близких, то меня им бояться нечего – их же вакцина защищает! Это у меня, с их точки зрения, могут быть проблемы со здоровьем. Но с какой стати они так озаботились моим самочувствием?»