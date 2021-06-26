Лоза пожаловался на агрессию «господ уколотых»

Посты Лозы вызвали волну критики у подписчиков. Создатель бессмертного «Плота» устал чистить свою страничку и решил прокомментировать ситуацию. Юрия удивил такой поток эмоций – ведь, по его мнению, непривитый человек никакого вреда не может принести тем, кто сделал себе укол и считает, что защищен вакциной. Ну а здоровье антипрививочника – только его личное дело.