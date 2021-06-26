В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Лоза пожаловался на агрессию «господ уколотых»

Ирина Лебедева
1 час назад
Юрий Лоза к вакцинации относится отрицательно. О чем он и сообщил на своей страничке в Фейсбуке. По мнению музыканта, вирус ковида мутирует так быстро, что прививки от старых штаммов бесполезны.
Лоза пожаловался на агрессию «господ уколотых»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Вот скажите, станете ли вы есть давно просроченные продукты? Так почему меня заставляют в 2021-м году прививаться от ковида-19? Это вирус, такой же, как вирус гриппа, против которого за столетия не смогли создать вакцину именно потому, что он каждый сезон приходит в новом обличье.
Видео дня
Если срок годности вакцины подошёл к концу, её надо просто выкинуть на помойку, а не втюхивать насильно всем подряд, чтобы отмыть бабло, затраченное на её создание.
Не по-людски как-то».
А далее еще и пошутил на эту тему.
«Если беспрецедентная, ничем не обоснованная истерия по вирусу и дальше будет набирать обороты, то скоро появятся профессии, не требующие медицинского образования, а лишь чиновничьих навыков – ковидопугатель, вакцинонадзиратель, оператор мобильных прививочных центров, специалист по отлову несознательных и т. п.»
Посты Лозы вызвали волну критики у подписчиков. Создатель бессмертного «Плота» устал чистить свою страничку и решил прокомментировать ситуацию. Юрия удивил такой поток эмоций – ведь, по его мнению, непривитый человек никакого вреда не может принести тем, кто сделал себе укол и считает, что защищен вакциной. Ну а здоровье антипрививочника – только его личное дело.
«Второй день пачками удаляю гневные комментарии сторонников вакцинации. И возникает вопрос – господа уколотые, а почему вы так агрессивны? Откуда столько негатива к тем, кто не доверяет официальной пропаганде? Мне один вообще написал: «не прививаться сегодня – это всё равно, что *** в лифте, потому что вы будете всех заражать, а спрятаться им будет негде». Этот человек с головой дружит? Где логика?
Если он привился, а также привил своих родных и близких, то меня им бояться нечего – их же вакцина защищает! Это у меня, с их точки зрения, могут быть проблемы со здоровьем. Но с какой стати они так озаботились моим самочувствием?»
Юрий Лоза в свете ситуацией обвинения Анной Лорак и Ольгой Поляковой Константина Меладзе в сексуальных домогательствах рассказал, что, по его мнению, говорить об этом нужно было сразу, а не десятилетия спустя.
Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Ольга Полякова,Юрий Лоза,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители