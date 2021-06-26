Певицу Максим преследует проклятье?

«Максим будто проклятие преследует какое-то. Буквально несколько месяцев прошло, как она полностью восстановилась после аварии, отлечилась в рехабах и вернулась на сцену. К слову, мы наблюдали ее выступления на нескольких днях рождения (на 30-летии Сони Таюрской в свои 38 она выглядела моложе именинницы) - все было очень круто. И вот теперь пневмония »
«Состояние Марины сейчас стабильно тяжелое. Процент поражения болезнью легких, действительно, увеличился, и она по-прежнему находится в медикаментозном сне. Сатурация на данный момент тоже низкая, — цитирует издание «СтарХит» слова пиар-менеджера МакSим Яны Богушевской.