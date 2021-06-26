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Певицу Максим преследует проклятье?

Ирина Лебедева
39 минут назад
О том, что фортуна отвернулась от певицы Максим, в Сети судачат уже довольно давно, еще с того момента, когда она попала в аварию, и долго старалась избавиться от ее последствий. Сейчас же, в связи с тяжелой ситуацией со здоровьем исполнительницы, к этой теме вернулись и СМИ, и пользователи интернета.
Певицу Максим преследует проклятье?
Фото: InstagramInstagram
Телеграм-канал «Только никому » напомнил:
«Максим будто проклятие преследует какое-то. Буквально несколько месяцев прошло, как она полностью восстановилась после аварии, отлечилась в рехабах и вернулась на сцену. К слову, мы наблюдали ее выступления на нескольких днях рождения (на 30-летии Сони Таюрской в свои 38 она выглядела моложе именинницы) - все было очень круто. И вот теперь пневмония »
«Состояние Марины сейчас стабильно тяжелое. Процент поражения болезнью легких, действительно, увеличился, и она по-прежнему находится в медикаментозном сне. Сатурация на данный момент тоже низкая, — цитирует издание «СтарХит» слова пиар-менеджера МакSим Яны Богушевской.
У госпитализированной ранее с 40 % поражения легких певицы Максим наблюдается ухудшение состояния. Марина Абросимова подключена к аппарату ИВЛ и введена в медикаментозный сон.
Шоу-бизнес,StarHit,
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