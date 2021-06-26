Певицу Максим преследует проклятье?

О том, что фортуна отвернулась от певицы Максим, в Сети судачат уже довольно давно, еще с того момента, когда она попала в аварию, и долго старалась избавиться от ее последствий. Сейчас же, в связи с тяжелой ситуацией со здоровьем исполнительницы, к этой теме вернулись и СМИ, и пользователи интернета.