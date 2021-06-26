Националисты атаковали фанатов Басты в Киеве

Некоторые из праворадикальных активистов держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».

Они бросили в поклонников рэпера дымовую шашку.

Фанаты Басты заявили, что творчество рэпера никак не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.