Националисты атаковали фанатов Басты в Киеве

В Киеве
на концерт российского рэпера Басты (Василия Вакуленко
) пришли украинские националисты. Об этом 25 июня сообщил Telegram-канал «Политика Страны».
Некоторые из праворадикальных активистов держали в руках плакаты с надписями «Поддерживаешь Басту — финансируешь войну» и «Баста поддерживает оккупацию Крыма».
Они бросили в поклонников рэпера дымовую шашку.
Фанаты Басты заявили, что творчество рэпера никак не связано с политикой, а также предложили националистам найти себе другую работу.
В мае текущего года бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»
* Сергей Стерненко объявил крупную денежную награду за информацию о местонахождении Басты после того, как он был замечен в Киеве.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ.